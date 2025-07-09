Какой маникюр сделать в июле: трендовые цвета

Середина лета – это всегда легкое настроение и предвкушение отдыха, время, когда хочется ярких красок. Конечно, касается это и маникюра.

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Издание In Style расспросило мастеров нейлдизайна об оттенках, которые являются наиболее популярными на пике лета в 2025 году. И они выбрали шесть цветов, которые полностью отражают дух сезона и соответствуют последним трендам. Кристально чистое небо, соленый воздух, ледяные коктейли и волшебные закаты – все отражается в этих трендовых цветах. Хотя каждый из этих оттенков достаточно выразителен, чтобы быть самодостаточным решением для украшения ногтей, они также хорошо сочетаются с хромированными и голографическими покрытиями, французским маникюром и другими элементами дизайна.

Цвет заката солнца

Красная гамма в этом июле тяготеет скорее к оранжевому, чем к вишневому или коралловому. Представьте себе закат над тропическим морем. Вот в его красках и советуют искать вдохновение. В этом ярком оттенке чувствуется влияние моды восьмидесятых. А еще он в полной мере раскрывает яркое летнее настроение.

Соленый белый

Помните белесый налет, который остается на коже, волосах и купальнике после того, как вы вышли из моря и высохли на теплом ветру? Именно этот оттенок белого сейчас приобрел большую популярность в лучших маникюрных салонах. Он прекрасно сочетается с кожей любого тона и придает ощущение свежести и прохлады в летнюю жару. Белый лак может иметь желтоватый, синеватый и даже сероватый подтон. Мастера также советуют поэкспериментировать с плотностью покрытия и финишем. Все это позволит вам выбрать свой фирменный оттенок.

Цвет неба над бассейном

Лето может быть полным веселья, например, круглосуточных вечеринок у бассейна. Именно они вдохновили мастеров маникюра обратить внимание на более мечтательные оттенки синего, которые напоминают о ярком летнем небе. Это прохладные и успокаивающие цвета, которые идеально подойдут желающим отдохнуть от чрезмерной яркости.

Холодный нефритовый

Если в 2024 году из зеленой гаммы наиболее популярными были оливковый и мятный оттенки, то это лето – это сезон нефритовых красок. Спокойный, шикарный и немного винтажный, этот оттенок может быть как нейтральным, близким к серому, так и ярким насыщенным цветом. Носите его отдельно, играйте со степенью насыщенности и используйте в дизайне и креативном оформлении. Нефритовый создан, чтобы не ограничивать себя в экспериментах.

Ледяной кофе

Летом нейтральные тона, как правило, отходят на второй план, но правильный подход может превратить казалось бы базовый оттенок в нечто свежее и актуальное. Выберите холодный оттенок коричневого, который напоминает об айс-лате или кофе с холодным тоником. Особенно трендовый вид этот цвет будет иметь с желейным финишем.

Неоновый сиреневый

Этот игривый и яркий оттенок вызывает ощущение ностальгии по девяностым, когда, казалось, никто не боялся насыщенных красок. Выбирайте оттенок фиолетового, ближе к розовому. Пусть он напоминает о нежных лепестках сирени, яркой жевательной резинке или спортивном костюме с выразительными цветными полосами. Чтобы сделать этот оттенок немножко причудливым, сочетайте его с дополнительным слоем прозрачного мерцающего лака.

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