Какой макияж сделает вас моложе: подойдет для зрелой кожи

Макияж для зрелой кожи не должен скрывать лицо под плотным слоем косметики, а мягко освежать его, придавать сияние и делать черты лица более открытыми. Лучше всего с этим справляются легкие тональные средства, кремовые текстуры, деликатный румянец, мягкий макияж глаз и естественные оттенки для губ.

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Именно такой подход помогает выглядеть свежее, ухоженнее и визуально моложе без эффекта маски. Подробности рассказало издание Kobieta Interia.

В чем главный секрет макияжа для зрелой кожи

Омолаживающий макияж не означает плотное перекрытие всех морщин, пигментации или неровностей кожи. Наоборот, чрезмерное количество косметики часто работает против желаемого эффекта: тональный крем может забиваться в складочки, пудра – подчеркивать сухость, а тяжелое контурирование – делать лицо более строгим.

Для зрелой кожи лучше всего работает другой принцип: не замаскировать лицо, а подчеркнуть его естественную красоту. Кожа не должна быть идеально ровной, как фильтр в соцсетях. Гораздо важнее, чтобы она выглядела увлажненной и свежей.

Именно поэтому весенний и летний макияж для женщин после 45–50 лет лучше строить на легкости. Чем тоньше слой косметики, тем естественнее вид и тем меньше риска подчеркнуть то, что хотелось бы сделать менее заметным.

Как подготовить кожу

Омолаживающий макияж начинается не с тонального крема, а с ухода. Если кожа обезвожена, стянута или шелушится, даже качественная декоративная косметика может лечь неровно.

Перед макияжем стоит нанести легкую увлажняющую сыворотку, крем и солнцезащитное средство. Хорошо подготовленная кожа станет более гладкой, а тональное средство распределится более тонко и естественно.

Для зрелой кожи также могут хорошо подойти деликатные сияющие базы. Но важно не переборщить: база не должна создавать перламутровый блеск на всём лице. Ее задача – мягко отражать свет, благодаря чему кожа кажется более отдохнувшей.

Как выбрать тональный крем

Одна из самых распространенных ошибок в макияже для зрелой кожи – слишком плотный тональный крем. Он действительно может скрыть покраснения или пигментацию, но при этом часто делает кожу визуально тяжелее, суше и старше.

Лучше выбирать легкие увлажняющие тональные средства, ВВ-кремы, СС-кремы или тонирующие сыворотки. Они не перекрывают кожу полностью, а лишь выравнивают тон и придают лицу ухоженный вид.

Главное правило: наносить тональное средство тонким слоем. Если есть участки, где требуется дополнительное покрытие, лучше точечно использовать корректор, а не наслаивать тональный крем на все лицо.

Нужен ли корректор

Корректор в макияже для зрелой кожи должен быть легким. Слишком плотное или очень светлое средство под глазами может подчеркнуть мелкие морщинки и сделать взгляд уставшим. Не обязательно наносить корректор на всю зону под глазами. Часто достаточно небольшого количества во внутреннем уголке глаза и на участках, где тень наиболее заметна. Такой прием освежает взгляд, но не перегружает кожу.

Также стоит избегать большого количества пудры под глазами. Она может сделать кожу более сухой на вид и подчеркнуть текстуру.

Как использовать румяна и бронзер

Румяна – одно из лучших средств для визуально более свежего вида. Они возвращают лицу живость, делают его мягче и помогают избежать впечатления усталости.

Для зрелой кожи хорошо подходят оттенки персика, абрикоса, приглушённой розы, теплого розового и мягкого нюда. Лучше выбирать кремовые или жидкие румяна, так как они не подчеркивают сухость и хорошо сливаются с кожей.

Бронзер тоже может освежить макияж, если использовать его деликатно. Его лучше наносить не для жесткого контурирования, а для лёгкого тёплого оттенка – на те участки, которые естественным образом освещаются солнцем.

С хайлайтером стоит быть осторожной. Крупные блестки могут подчеркивать текстуру кожи, поэтому лучше выбирать сатиновые средства без заметных частиц. Достаточно нанести немного сияния на верхнюю часть скул, чтобы лицо выглядело свежее.

Как накрасить глаза

В макияже глаз для зрелой кожи лучше избегать очень темных, резких и графичных линий. Черная подводка по всему контуру глаза или тяжёлый smoky eyes могут визуально уменьшить глаза и сделать черты лица более строгими.

Вместо этого лучше выбирать мягкие оттенки: бежевый, тёплый коричневый, taupe, розово-бежевый, персиковый, светло-бронзовый. Они придают взгляду выразительность, но не утяжеляют его.

Вместо чёткой чёрной стрелки можно нарисовать мягко растушеванную линию вдоль ресниц. Такой прием выглядит естественнее и современнее. Хорошо работает также удлиняющая тушь, которая открывает взгляд, но не создает тяжелого эффекта.

Брови тоже имеют значение. Слишком темные или резко прорисованные брови могут добавлять возраста, а мягко оформленные – наоборот, делают лицо более гармоничным.

Как накрасить губы

В макияже, который освежает лицо, губы лучше не оставлять совсем без цвета. Слишком бледные холодные бежевые оттенки могут делать взгляд уставшим, а очень темные матовые помады – визуально уменьшать губы и придавать строгость.

Лучше всего выбирать живые, но не слишком яркие цвета: розовый нюд, персиково-розовый, теплый коралл, нежный ягодный или оттенок розы. Хорошо подойдут кремовые помады, тонирующие бальзамы и блески с нежным сиянием.

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