Какой макияж гарантированно добавляет возраста: распространенные ошибки

Макияж глаз способен как сильно освежить и омолодить весь образ в целом, так и добавить лишнего возраста буквально одним штрихом. А все потому, что в глаза мы смотрим в первую очередь и по их состоянию определяем состояние человека – блестят они, смотрят ясным взглядом или, наоборот, погасли.

Видео дня

Какие ошибки в пользовании косметикой портят образ, делают взгляд тяжелым и уставшим и добавляют возраста, объяснило издание The Page. Вот самые распространенные ошибки, которых стоит избегать, когда вы красите глаза.

Избыток темных оттенков

Слишком насыщенные цвета на всем веке, в первую очередь именно темные, делают взгляд тяжелым и уставшим. Все лицо теряет свежесть. Причина ли это отказываться от драматического макияжа smoky eyes? Отнюдь. Просто оставьте действительно темные цвета для вечерних выходов, а на каждый день отдавайте предпочтение мягким тонам серого, коричневого или сливового, оставляя темный акцент только на внешнем уголке глаза.

Резко очерченные черные линии

Плотная черная подводка по всему периметру глаза уменьшает его визуально и делает взгляд строгим. Особенно нежелательно проводить сплошную жирную линию по нижнему веку. Такой макияж подчеркивает морщины и усиливает тени под глазами. Лучше выбрать темно-коричневый или графитовый лайнер и подчеркнуть только верхнее веко. Или, если вам все же нравится выделять нижнее веко, не забывайте тщательно растушевывать линию.

Блестящие и перламутровые тени

Светоотражающие частицы выделяют текстуру кожи и делают заметнее складки и мелкие морщинки. А еще их блеск визуально утяжеляет веко. Поэтому контролируйте блеск в этой зоне. Матовые или сатиновые текстуры лучше выравнивают поверхность глаза и выглядят опрятнее. А блеск лучше оставить для акцентов.

Слишком объемные ресницы

Слишком густые или длинные накладные ресницы создают впечатление перегруженного, неестественного макияжа. Лучше воспользоваться тушью с эффектом удлинения или наклеить несколько легких пучков на внешние уголки — это откроет взгляд и сделает его мягче.

Неухоженные или слишком темные брови

С возрастом брови светлеют и редеют, поэтому без оформления лицо теряет выразительность. В то же время слишком насыщенный контур выглядит искусственно. Лучше всего слегка заполнить пробелы тенями или карандашом в натуральном оттенке собственных волос.

Чрезмерно плотный консилер

Попытка замаскировать темные круги густым или слишком сухим средством часто дает обратный эффект — подчеркивает морщины и добавляет возраста. Для зоны вокруг глаз подойдут легкие, увлажняющие консилеры со светоотражающим эффектом, освежающие взгляд и не сушащие кожу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как визуально подтянуть лицо с помощью консилера.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.