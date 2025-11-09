Какие цвета волос сделают вас моложе: идеи для женщин 40+

Мода меняется каждый сезон, но есть оттенки, которые остаются вне времени. Они подчеркивают черты лица, добавляют сияния коже и создают эффект естественной молодости.

Видео дня

Одним из главных трендов стал ультраблестящий каштан – оттенок, который сочетает глубину коричневого и теплоту карамели. Однако специалисты отмечают: главное не слепо следовать моде, а подбирать цвет индивидуально, учитывая оттенок кожи, глаз и стиль жизни.

Золотистый или пепельный блонд

Блонд – вне конкуренции, когда речь идет об омоложении. Он прекрасно маскирует седину и наполняет лицо светом.

Колорист Глана Башир объяснила: "Пепельные оттенки снимают избыточную красноту кожи и смягчают линии лица. А золотистые ноты придают волосам теплое сияние, которое естественно освежает".

В этом сезоне популярность набирает "vanilla latte blonde" – ванильно-бежевый блонд с мягкими золотистыми прядями. Такой цвет выглядит естественно, добавляет нежности и создает эффект молодой, здоровой кожи.

Оттенки каштана

Сочетание каштанового с оттенками красного – настоящий секрет женственности после 40.

"Главное – избегать слишком насыщенных тонов. Теплый, сбалансированный махагон подчеркивает цвет глаз и делает кожу сияющей", – посоветовала Башир.

В то же время красные пигменты требуют ухода: они быстрее тускнеют и нуждаются в питании. Эксперты рекомендуют шампуни с миндальным маслом или кератином, а также защиту от высоких температур, чтобы цвет оставался глубоким и блестящим.

Светло-коричневый или "латте-брюнет"

Иногда лучшее решение – самое простое.

Осветление волос на один-два тона визуально "раскрывает" черты лица, делает взгляд мягче и моложе. Слишком темные волосы, наоборот, подчеркивают морщины и добавляют строгости.

По словам стилиста Хуандиего Тео, амбассадора Redken: "Современный латте-брюнет – это сочетание кофейного оттенка с ванильными полутонами. Добавьте легкое мелирование или технику balayage – и получите эффект естественной подсветки, будто после отпуска на море".

Совет от экспертов: независимо от выбранного оттенка, избегайте резких контрастов и чрезмерного затемнения. Теплые, мягкие, "световые" цвета работают лучше, чем любой макияж – они освежают лицо, смягчают черты и возвращают естественную молодость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие стрижки не подойдут для тонких волос.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.