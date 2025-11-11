УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какие прически из 90-х вернулись в моду: фото

Елена Былим
Lady Oboz
3 минуты
18
Какие прически из 90-х вернулись в моду: фото

Мода всегда движется по кругу — то, что когда-то считалось забытым, сегодня возвращается в новом, осовремененном виде. Это касается не только одежды, но и причесок, ведь именно они способны мгновенно создать нужное настроение и добавить образу характера.

Видео дня

В 2025 году стилисты все чаще обращаются к эстетике 90-х и начала 2000-х: легкая небрежность, объем, гламур и одновременно естественность — вот главные черты нового старого тренда. Если вы хотите освежить свой стиль, эти проверенные временем варианты станут отличным вдохновением.

Мини-косички

Какие прически из 90-х вернулись в моду: фото

Миниатюрные косички у лица — это простой и стильный способ разнообразить прическу. Их можно вплести в хвост, пучок или оставить свободно спадать вдоль щек. Достаточно разделить волосы на пробор и заплести две тонкие косички у висков — и образ сразу приобретет игривость.

Банданы

Какие прически из 90-х вернулись в моду: фото

Банданы снова в моде — и это не только стильный аксессуар, но и практичное решение для "второго дня" волос. Они добавляют образу цвета, текстуры и ощущение свободы. Такой элемент прекрасно сочетается как с естественными локонами, так и с объемной укладкой.

Двойные пучки

Какие прически из 90-х вернулись в моду: фото

Эта прическа стала культовой в конце 90-х и сегодня снова завоевывает улицы и подиумы. Она подходит для фестивалей, прогулок и даже офиса, если оформить пучки более сдержанно. Просто разделите волосы пополам, соберите в два высоких хвоста и закрутите в пучки — мгновенный эффект ретро-гламурности гарантирован.

Острый пучок

Какие прически из 90-х вернулись в моду: фото

Современная интерпретация "шипастого" пучка — это сочетание дерзости и элегантности. Достаточно оставить несколько прядей выбитыми из пучка, зафиксировав их лаком или пастой для текстуры. Такой образ уже покорил красные дорожки — его выбирают звезды для эффектного, но непринужденного вида.

Французский твист

Какие прически из 90-х вернулись в моду: фото

Эта классическая прическа снова вернулась как главный тренд для вечерних выходов. Она выглядит элегантно, но при этом не требует сложной укладки. Для современного эффекта стилисты советуют немного распушить пряди у лица, чтобы придать прическе мягкость и легкость.

Завитые кончики

Какие прически из 90-х вернулись в моду: фото

Легко загнутые наружу кончики волос — это настоящий отклик эпохи 2000-х. Такая прическа добавляет объема и выглядит игриво, особенно на каре или средней длине. Для достижения эффекта достаточно воспользоваться феном и круглой щеткой — и волосы мгновенно приобретут глянцевый блеск.

Косички

Какие прически из 90-х вернулись в моду: фото

Косички практичные и вечно милые – контроль без усилий. Выберите натуральную текстуру, заплетите свободно без идеальной гладкости. Результат выглядит непринужденно и стильно.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие стрижки будут в моде этой зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.