Какие прически из 90-х вернулись в моду: фото

Мода всегда движется по кругу — то, что когда-то считалось забытым, сегодня возвращается в новом, осовремененном виде. Это касается не только одежды, но и причесок, ведь именно они способны мгновенно создать нужное настроение и добавить образу характера.

Видео дня

В 2025 году стилисты все чаще обращаются к эстетике 90-х и начала 2000-х: легкая небрежность, объем, гламур и одновременно естественность — вот главные черты нового старого тренда. Если вы хотите освежить свой стиль, эти проверенные временем варианты станут отличным вдохновением.

Мини-косички

Миниатюрные косички у лица — это простой и стильный способ разнообразить прическу. Их можно вплести в хвост, пучок или оставить свободно спадать вдоль щек. Достаточно разделить волосы на пробор и заплести две тонкие косички у висков — и образ сразу приобретет игривость.

Банданы

Банданы снова в моде — и это не только стильный аксессуар, но и практичное решение для "второго дня" волос. Они добавляют образу цвета, текстуры и ощущение свободы. Такой элемент прекрасно сочетается как с естественными локонами, так и с объемной укладкой.

Двойные пучки

Эта прическа стала культовой в конце 90-х и сегодня снова завоевывает улицы и подиумы. Она подходит для фестивалей, прогулок и даже офиса, если оформить пучки более сдержанно. Просто разделите волосы пополам, соберите в два высоких хвоста и закрутите в пучки — мгновенный эффект ретро-гламурности гарантирован.

Острый пучок

Современная интерпретация "шипастого" пучка — это сочетание дерзости и элегантности. Достаточно оставить несколько прядей выбитыми из пучка, зафиксировав их лаком или пастой для текстуры. Такой образ уже покорил красные дорожки — его выбирают звезды для эффектного, но непринужденного вида.

Французский твист

Эта классическая прическа снова вернулась как главный тренд для вечерних выходов. Она выглядит элегантно, но при этом не требует сложной укладки. Для современного эффекта стилисты советуют немного распушить пряди у лица, чтобы придать прическе мягкость и легкость.

Завитые кончики

Легко загнутые наружу кончики волос — это настоящий отклик эпохи 2000-х. Такая прическа добавляет объема и выглядит игриво, особенно на каре или средней длине. Для достижения эффекта достаточно воспользоваться феном и круглой щеткой — и волосы мгновенно приобретут глянцевый блеск.

Косички

Косички практичные и вечно милые – контроль без усилий. Выберите натуральную текстуру, заплетите свободно без идеальной гладкости. Результат выглядит непринужденно и стильно.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие стрижки будут в моде этой зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.