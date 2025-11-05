Какие стрижки будут модными этой зимой: топ 10

Холодный сезон всегда приносит с собой желание перемен, и лучший способ освежить свой имидж – это, несомненно, новая модная стрижка. Зима 2025-2026 годов предлагает уникальную возможность экспериментировать с более смелыми и самобытными стилями, которые идеально подходят к многослойной одежде и уютной атмосфере.

В этом году в центре внимания оказались как смелые элементы, добавляющие характера, так и классические, но обновленные формы, подчеркивающие естественную красоту. Погодная прохлада создает идеальные условия для того, чтобы наконец попробовать ту прическу, на которую вы долго не решались, будь то выразительная челка или элегантная длина с мягкими слоями.

Классические слои

В сезоне осень-зима многослойные стрижки снова возвращаются в моду, предлагая классический и ухоженный вид. Такая стрижка идеально подходит для длинных волос, которые достигают ниже плеч, помогая сохранить густоту вплоть до самых кончиков. Многослойность добавляет волосам движения и объема, что особенно актуально после летнего периода.

Для создания наилучшего эффекта рекомендуется использовать средства для увеличения объема во время мытья и сушки. Завершить укладку стоит добавлением небольшого количества масла для придания мягкости и роскошного блеска, подчеркивая классическую элегантность образа.

Кудрявая челка

Он сейчас чрезвычайно популярен, во многом благодаря тренду, который популяризировала певица Сабрина Карпентер. Этот стиль, включающий обрамление лица и челку, создает сексуальный и одновременно игривый образ, идеально подчеркивая черты лица. Он лучше всего подходит для тех, кто имеет простую текстуру волос, которые легко укладывать, или для тех, кто не боится частого стайлинга.

Для поддержания формы и стиля рекомендуется использовать текстурирующий спрей, который обеспечит необходимую фиксацию и поддержку. Укладка требует использования фена и круглой щетки или ролика на липучке среднего размера, а для объема следует наносить качественный нелипкий мусс.

Французский боб

Является идеальной стрижкой для холодного сезона, поскольку его длина достигает чуть выше ключицы, что позволяет волосам красиво выглядеть поверх высоких воротничков и пальто. Этот элегантный стиль подходит для любого типа волос; на прямых и волнистых волосах он создает непринужденный вид.

Обладателям вьющихся волос следует оставить немного дополнительной длины, чтобы компенсировать укорочение локонов, что придаст образу игривости и дерзости. Для укладки рекомендуется делать акцент на упругости и объеме, используя муссы или пенки, которые следует распределить по волосам.

Локоны

Длинные, пышные локоны остаются актуальными, воплощая в себе дух рок-н-ролла и создавая впечатляющий и выразительный зимний образ. Эта прическа излучает уверенность и характер, идеально подходит для тех, кто хочет заявить о себе, и особенно эффектна после того, как вы снимаете головной убор или капюшон.

Чтобы локоны оставались здоровыми в условиях сухого зимнего воздуха, необходимо уделять особое внимание увлажнению. Рекомендуется использовать нежное питательное очищающее средство, которое поддерживает естественную влагу волос, позволяя локонам "процветать".

Текстурированный шег

Такая прическа с челкой-шторкой станет главным трендом этой зимы, сочетая в себе практичность и сезонный шарм. Эта многослойная прическа идеально подходит для холодов, поскольку она легко адаптируется к зимним аксессуарам, таким как шарфы и шапки, не теряя формы.

Стиль является неприхотливым в уходе, что позволяет быстро создать эффект растрепанных волос с минимальными усилиями. Благодаря этой универсальности, стрижка легко трансформируется от повседневного до более изысканного образа. В общем, текстурированный шег подчеркивает естественную красоту и является идеальным выбором для тех, кто ценит стильную, но адаптивную прическу.

Кукольный боб

Эта стрижка является еще одной трендовой вариацией классической короткой стрижки, предлагающей изысканный и неприхотливый вид, идеальный для зимы. Эта гладкая стрижка обрамляет лицо и прекрасно подходит для ношения под головными уборами или шарфами. Ее отличительная черта — четкая, графическая форма, которая создает эффектный, смелый и современный образ.

Чтобы достичь этого стиля, попросите мастера сделать прямолинейную стрижку длиной до линии челюсти. Вы можете выбрать классическую длину "одним срезом" или добавить едва заметное наслоение, особенно на густых волосах, для большего движения и податливости в укладке.

Тонкая челка

Хотя густая челка привлекает много внимания, этой зимой ожидается рост популярности тонкой челки, плавно переходящей в многослойное обрамление лица. Этот стиль отлично смотрится на волосах средней и густой длины с пористой текстурой, добавляя образу мягкости и утонченности. Чтобы получить такой вид, необходимо попросить стилиста создать деликатную, тонкую челку, которая гармонично сочетается с прядями у лица.

Важно помнить, что этот образ требует практически ежедневной укладки, поскольку для сохранения его формы необходим регулярный стайлинг.

Лохматые слои

Этой зимой стоит не бояться экспериментировать с более короткими слоями, даже если основная длина волос остается значительной, создавая лохматый и растрепанный вид. Этот стиль идеально подходит для тех, кто ищет более слоистый и текстурированный образ, который может выходить за пределы привычной зоны комфорта.

Для тонких или нормальных волос рекомендуется использовать спрей для объема, чтобы подчеркнуть многослойность и придать прическе воздушности. Одним из преимуществ является то, что слоистая стрижка красиво отрастает и не требует частого ухода; для поддержания формы достаточно обновлять стрижку каждые три-пять месяцев.

Текстурированный чоп

Текстурированный Чоп (Choppy Bob) является отличным вариантом для зимы, поскольку он легко сочетается с высокими воротниками свитеров и шарфами. Мягкие слои и слегка взъерошенная поверхность создают непринужденную, "безупречно прохладную" атмосферу, которая идеально подходит для быстрой смены образа после снятия зимней одежды. Этот вариант боба разработан, чтобы выглядеть немного неопрятно, что делает его идеальным для любой непогоды и минимизирует хлопоты с укладкой.

Для подчеркивания текстуры и создания расслабленной эстетики "только что из постели" рекомендуется использовать специальный бальзам, который улучшает текстуру, не утяжеляя волосы.

Длинные слои

Если вы цените свои длинные волосы, этой зимой остается в тренде крепкая, здоровая длина с добавлением многочисленных слоев. Слои идеально дополняют крупные укладки феном с помощью круглой щетки, которые обещают стать хитом сезона, выводя этот стиль на новый уровень объема.

Эта стрижка отлично подходит для волос с разной текстурой, но важно не переусердствовать со слоями, если вы обычно сушите волосы естественным путем. Для достижения максимального объема и фиксации рекомендуется использовать специальный мусс перед укладкой и закреплять результат лаком.

