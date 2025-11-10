УкраїнськаУКР
Какие прически будет хотеть в 2026 году каждая модница: топ-10

Елена Былим
Lady Oboz
6 минут
126
Какие прически будет хотеть в 2026 году каждая модница: топ-10

Волосы издавна считаются лучшим модным аксессуаром, который, подобно одежде, подвластен постоянной смене приходящих и уходящих трендов. От элегантных коротких бобов 20-х до динамичных пышных стрижек 70-х – каждое десятилетие оставляло свой неизменный след в истории стиля.

Именно прическа способна невероятно поднять или, наоборот, разрушить самооценку, даря ощущение, что вы готовы покорять мир. На 2026 год стилисты прогнозируют переосмысление этого ретро-наследия, которое имеет целью сделать классические стили свежими и современными.

Эксперты отмечают, что главная тенденция заключается в работе со своими естественными волосами, а не против них, что упрощает уход и гарантирует "дорогой" и безупречный вид. Формы остаются простыми – боб, лоб и аккуратные слои – но все начинается со здоровых, блестящих и объемных волос.

Зачесанные назад волосы

Стиль с зачесанными назад волосами остается актуальным, поскольку является относительно простым способом достичь изысканного и собранного вида. Эта универсальная прическа излучает уверенность и идеально подходит как для занятий спортом, так и для торжественных событий, гармонично сочетаясь со смелым или минималистичным макияжем. Хотя создание такого образа требует осторожности, чтобы избежать повреждения волос из-за чрезмерного натяжения, она подходит как для вьющихся, так и для прямых прядей. Для создания гладкого и блестящего эффекта стилисты советуют наносить средства слоями, используя, например, смесь кондиционера и мусса вместо традиционного геля.

Аксессуары для волос

Этот тренд триумфально возвращается, но теперь эти аксессуары они приобрели статус изысканных украшений, а не просто функциональных средств. Современные украшения для волос – это не просто второстепенная деталь, это полноценное продолжение и часть общего образа, атмосферы и наряда. Они более детализированы, демонстрируя мастерство и изящество в каждом изделии. При выборе ключевым является баланс: следует выбирать те элементы, которые дополняют ансамбль, а не конкурируют с ним, например, блестящее украшение в гламурной высокой прическе или элегантная металлическая манжета в низком хвосте.

Изящные скульптуры

Одним из самых драматичных трендов являются "скульптурные волосы", которые превращают прическу в настоящее архитектурное произведение. Этот стиль выходит за рамки традиционной укладки, сосредотачиваясь на четких формах, сложных текстурах и силуэтах, которые иногда бросают вызов гравитации. Прически тщательно формируются в драматические пучки, волны или узлы, и часто имеют жесткий, лакированный или "мокрый" вид, что свидетельствует об использовании сильных фиксирующих средств. Для создания такой изящной скульптуры необходимы мощные помады, заколки и лак сильной фиксации, а также художественный талант.

Едва заметные волны

Мода в стиле бохо никогда не выходит из моды, и ее современной итерацией является "волна-призрак" — идеальное воплощение тихой роскоши в прическе. Этот тренд описывается как едва заметные волны, формирующие мягкую S-образную форму. Термин происходит от того, что это очень незаметная и неструктурированная техника, которая выглядит непринужденно "круто". Если ваши волосы волнистые от природы, достаточно добавить мусс или крем и дать им высохнуть на воздухе. Для прямых волос нужна небольшая укладка горячим инструментом, но главное — не расчесывать готовые волны, а просто встряхивать их, чтобы сохранить мягкую форму.

Современный шег

Стрижка шег (shag) переживает невероятный всплеск популярности, став одной из самых востребованных причесок современности благодаря своей универсальности. Этот стиль легко адаптируется почти к любому типу волос и требует минимальных усилий для укладки. Современная версия шег отличается от классических итераций: она может быть значительно длиннее, достигая ниже плеч, и часто дополняется челкой в форме шторки. Эта пухлая челка является ключевым элементом, придающим прическе объем. В зависимости от укладки, челка может выглядеть нежной и женственной или дерзкой в стиле рок-н-ролл, а для ухода стилисты рекомендуют использовать средства для увеличения объема.

Пробор по центру

Пробор по центру снова оказался в центре внимания, став символом современного стиля, который активно подхватило поколение Z. На самом деле выбор пробора (по центру или сбоку) зависит не столько от возраста, сколько от формы лица и головы, поскольку прическа должна балансировать естественную асимметрию. Чтобы избежать строгого или устаревшего вида (как в стиле 70-х), стилисты рекомендуют добавлять к волосам свободные локоны или "волны-призраки" для придания движения и молодости. Также можно смягчить образ, добавив модную челку-шторку или слои, обрамляющие лицо. Этот стиль прекрасно сочетается с ярким макияжем глаз или губ, но лучшим аксессуаром остается уверенность.

Боб

Стрижка боб является неизменной классикой, которая каждый сезон появляется на подиумах, поскольку сочетает в себе игривость и мощность. В тренде остается более короткий, школьный боб — шикарная стрижка одной длины, которая располагается между подбородком и ключицей. Этот вариант является мощным, современным и вневременным одновременно, способен мгновенно поднять настроение и улучшить стиль. Привлекательность боба заключается в его универсальности: он не требует особого ухода и является отличным полотном для экспериментов с другими трендами, такими как волны-призраки, слоистые концы или модная челка. Срезав уставшие кончики, вы мгновенно делаете волосы здоровыми и стильными.

Челка "Биркин"

Челка "Биркин" (Birkin Bangs), названная в честь иконы стиля Джейн Биркин, является очень шикарным, но неприхотливым стилем, получившим большую популярность. Этот вариант менее подвержен неприятным последствиям благодаря своей более длинной, кокетливой длине и слегка тонкой текстуре. Вместо прямого среза, челка "Биркин" постепенно удлиняется, становясь короче посередине и длиннее и раскидистым по краям. Эта мягкая, тонкая прическа считается универсальной, подходит для разных форм лица, длины и текстуры волос, создавая легкую и женственную эстетику.

Стрижка "Бабочка"

Стрижка "бабочка" является более мягким и более объемным родственником геометрической "медузы" и предлагает идеальное решение для тех, кто хочет перемен, но стремится сохранить длину волос. Она создает иллюзию короткой прически благодаря сильному наслоению, в то время как основная длина остается нетронутой. Это многослойная стрижка, где короткие слои добавляют форму и объем, а более длинные остаются снизу. "Бабочка" легко укладывается с помощью спрея для объема и горячей щетки, что позволяет достичь пышной укладки феном. Важно лишь регулярно подстригать слои, чтобы сохранить точную форму и избежать утяжеления.

Боковой пробор

На радость миллениалов и вопреки трендам поколения Z, боковой пробор снова стал ключевым трендом, активно поддерживаемым знаменитостями во время модных недель. Стилисты объясняют его возвращение растущей одержимостью контурными и угловатыми чертами лица: гладкий боковой пробор помогает прическе стать более четкой, добавляя углов и высоты лицу. Кроме того, он предлагает свежую альтернативу строгому центральному пробору, добавляя волосам объема и движения. Боковой пробор ассоциируется с классическим голливудским гламуром, и многие эксперты сходятся во мнении, что этот шикарный и сексуальный образ никогда полностью не выйдет из моды.

