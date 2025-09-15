Какая обувь сейчас на пике моды: 6 трендов осени

Чтобы подготовиться к осеннему сезону как следует, важно обратить внимание не только на модную одежду. Без трендовой обуви сложно собрать цельный образ.

Видео дня

Осень 2025 года принесла с собой много интересного именно с точки зрения обувного гардероба. В частности, в тренды возвращаются сапоги. Какие модели сапог лучше всего выбрать в этом сезоне, разбиралось издание Who What Wear.

Анималистические принты

Невозможно определить, какой конкретно анималистический принт сейчас является наиболее модным. На подиумах было абсолютно все – леопард, зебра, питон, тигр и даже имитация коровьей кожи. Поэтому выбирайте на свой вкус.

Сапоги-носки на низком ходу

Обувь с мягким облегающим верхом, напоминающим плотный носок, который плотно сидит на ноге, снова возвращается в тренды. Но, в отличие от предыдущей итерации, на сей раз в моде модели на плоской подошве. Голенище можно выбирать любое – хоть кожаное, хоть текстильное, хоть трикотажное.

Ковбойские сапоги

Среди более брутальных моделей на смену байкерским сапогам приходят ковбойские. Они имеют меньше декоративных элементов, узнаваемый вытянутый носок и более свободную посадку по ноге. Такие сапоги выглядят более элегантно, но при этом достаточно брутально, чтобы заигрывать с маскулинностью в образах.

Массивные каблуки

После нескольких лет нежных трендов на тоненькие шпильки или миниатюрные каблуки kitten heels в моду возвращают массивные и устойчивые квадратные варианты. Их неоспоримый плюс в том, что они действительно удобны.

Жокейские сапоги

Мода на стиль преппи и тихую роскошь не могла не принести с собой элементов такого хобби, как верховая езда. И в этом сезоне в трендах мы видим высокие жокейские сапоги с голенищами-трубами. Их можно носить классическим способом – заправив штанины внутрь. Но можно и придумать что-то новое и оригинальное.

Глянцевая кожа

Замша или имитация кожи теленка не выходят из моды, но тренд, на который советуют обратить внимание стилисты – это глянцевый финиш материала, из которого изготовлены ваши сапоги. Лакированные покрытия выглядят роскошно, поэтому прекрасно сочетаются даже с гламурным и вечерним нарядом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие вещи выбрать в осенний капсульный гардероб, чтобы не ошибиться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.