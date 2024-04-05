Как сохранить макияж в жару: гениальный лайфхак

Сезон зноя и пота не за горами, а с высокой температурой воздуха и дополнительной влажностью приходят и новые ежедневные проблемы. Вы потратили час на создание идеального макияжа – и это лишь для того, чтобы палящее солнце за десять минут его растопило.

Конечно, самое лучшее, что вы можете сделать летом для своей кожи – это вообще отказаться от тонального или пудры, защищая кожу лица только кремом из SPF 30+. Однако если впереди – торжественное событие, на котором вы должны выглядеть эффектно, средства противодействия жаре могут быть несколько радикальными. Звезда американских реалити-шоу Оливия Этвуд предлагает использовать дезодорант в форме стика.

Радикальный лайфхак

Сразу об оговорках: нет, мы не советуем использовать этот, честно говоря, сомнительный лайфхак на ежедневной основе. Дезодорант оптимально использовать под мышками, а не на чувствительной коже лица.

Этвуд предлагает использовать дезодорант в форме стика – не редкий, а с восковым составом. На все лицо его наносить не нужно – только на участок над верхней губой или в других часто потеющих зонах.

Этвуд также объяснила, что дополнительно нанесла на кожу праймер, тональный крем и консиллер.

Обратите внимание, что восковые дезодоранты очень забивают поры, так что если вы уже решились на этот лайфхак, будьте готовы и к определенным рискам.

Другие советы

OBOZ.UA рассказывал о более щадящих и действенных лайфхаках для летнего макияжа.

Обязательно учтитывайте тип кожи: борьба с жирностью и сухостью значительно повлияет на стойкость макияжа. Специалисты советуют избегать средств, которые слишком сушат или матируют кожу. В жару кожа производит больше кожного жира, а матирующие средства будут забивать поры.

Обратите внимание на водостойкие формулы макияжа. Тональные средства должны иметь консистенцию, которая при нанесении придает легкий оттенок цвета и более естественный вид.

Визажисты предлагают использовать спрей для фиксации или полупрозрачную пудру – это гарантирует, что ваш макияж останется невредимым длительное время и будет предотвращать образование блеска на лице. А пот и кожный жир следует периодически вытирать специальными матирующими салфетками.

И основной совет – не забывайте о качественном креме с уровнем SPF более 30. Как объединить макияж с солнцезащитным кремом – читайте в материале.

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