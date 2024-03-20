Как сделать, чтобы тональный крем идеально держался весь день: хитрый трюк

Даже лучший тональный крем при определенных условиях может начать во второй половине дня скатываться, менять текстуру на более липкую и серьезно портить ваш вид. Но этой проблеме можно помочь с помощью простого 10-секундного лайфхака.

Как выяснил OBOZ.UA, все, что вам понадобится, это спрей для фиксации макияжа и бьютиблендер. Свою тональную основу менять на какую-то невероятно дорогую или более модную не придется.

Проблема с тональным кремом может возникать как на участках кожи, где выделяется больше всего кожного сала, так и на сухих участках. Чем дольше вы носите на коже это средство, тем больше вероятность, что оно начнет вас подводить. Но лайфхак из соцсетей поможет решить проблему даже для продолжительного использования тона.

Начните с того, что выдавите на руку необходимое количество тонального крема и нанесите его на очищенное лицо руками. Растушевывайте его, но не сильно заботьтесь о том, чтобы слой средства получался равномерным.

Далее возьмите бьютиблендер, смочите его теплой водой и отожмите. Он должен быть влажным, а не мокрым. А затем со всех сторон обильно опрыскайте его спреем для фиксации макияжа. Именно подготовленным таким образом спонжем и растушуйте основание по лицу. Спрей на инструменте поможет не только безупречно нанести слой крема, но и закрепит его надолго. При этом на всю процедуру вам понадобится всего несколько секунд.

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