Как разгладить кожу и скрыть морщинки: секрет идеального макияжа

Время и солнечный ультрафиолет – главные враги нашей кожи, постепенно меняющие и делающие ее более зрелой на вид. И если со временем бороться невозможно, то от ультрафиолета можно защититься, сделав свой макияж более антивозрастным.

Соответствующим лайфхаком поделилась в своем TikTok бьюти-блогерка Синтия Гау. Женщина, которой уже исполнилось 60 лет, рассказывает своим подписчикам о секретах молодости. Она показала, как с помощью обычных средств легко разгладить кожу макияжем, еще и защитить ее от солнца.

Синтия напомнила, что с возрастом женщины часто начинают отказываться от тонального крема, поскольку из-за появления морщин он начинает плохо ложиться на кожу. Пигмент забивается в углубления и создает неровное покрытие.

Обычно для зрелой кожи рекомендуется смешивать тональный крем с увлажняющим. Тогда он создает более легкое покрытие и не скатывается в морщинки. Однако блогерка показала еще более действенный лайфхак. Она заменила увлажняющий крем солнцезащитным.

Выбирать нужно средство от ультрафиолета, предназначенное именно для лица. Оно не должно создавать эффект жирности и не оставлять светлых пятен. Если вы нашли свой идеальный солнцезащитный крем, вытесните горошинку на тыльную сторону запястья, рядом положите необходимое количество тонального основания и тщательно перемешайте их между собой – средство готово.

Теперь нанесите его на лицо привычным вам способом и растушуйте. Тон, смешанный с SPF, должен лечь ровным слоем, наполнить кожу и придать ей здоровое сияние. В комментариях подписчики блогерки порекомендовали под эту смесь наносить еще и увлажняющее средство – оно обеспечит еще более ровное покрытие.

Кроме того, что такая смесь обеспечит отличный макияж, она еще и будет защищать ваше лицо от солнца, когда вы выйдете на улицу. А именно солнечный ультрафиолет ответственен за большинство повреждений, приводящих к старению кожи, убеждают дерматологи.

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