Как правильно выбрать тональную основу: полезные советы

Тональная основа – это незаменимый косметический продукт, помогающий выровнять тон кожи, скрыть недостатки и создать безупречный макияж. Однако если выбрать неправильный оттенок этого продукта, можно значительно ухудшить свой внешний вид.

В магазинах, как правило, представлено широкое разнообразие тональных кремов, поэтому может быть сложно найти тот, что идеально подойдет именно вам. О том, как упростить процесс выбора, рассказалWomans World.

Определите свой тон кожи

Некоторые бренды предлагают широкий выбор оттенков. Чтобы не тестировать каждый из них и не тратить свое драгоценное время, сначала нужно определить свой тон кожи. Эксперты выделяют пять основных.

Очень светлый тон кожи (Fair skin tone)

Люди с очень светлым тоном кожи, как правило, быстро сгорают на солнце и имеют веснушки. Такая кожа часто имеет розовый или персиковый оттенок.

Светлый тон кожи (Light skin tone)

Эта кожа несколько темнее Fair skin tone, но все равно попадает на более светлый конец спектра. Она может иметь разнообразные оттенки, включая розовый, персиковый или оливковый.

Средний тон кожи (Medium skin tone)

Как правило, этот тон кожи сочетает в себе тёплые и холодные и желтые и розовые оттенки.

Смуглый тон кожи (Tan skin tone)

Для смуглой кожи характерен теплый, золотистый или оливковый оттенок. Люди с таким тоном, как правило, имеют насыщенный цвет лица с солнечным сиянием.

Глубокий тон кожи (Deep skin tone)

Люди с глубоким тоном кожи имеют насыщенный темный цвет лица с более глубокими оттенками, например коричневое, черное дерево или даже красное дерево.

Тон вашей кожи может несколько изменяться в течение года из-за нахождения на солнце, поэтому будьте готовы соответственно скорректировать оттенок тонального крема.

Определите подтон кожи

Хотя цвет кожи может изменяться в зависимости от времени года, подтон всегда будет оставаться неизменным.

Теплый подтон

Если ваши вены кажутся зелеными, а золотые украшения подходят вам лучше, чем серебряные, то у вас теплый подтон кожи.

Холодный подтон

Если ваши вены кажутся голубыми или фиолетовыми, а серебро лучше подчеркивает вашу красоту, чем золото.

Нейтральный подтон

Если вам трудно понять, какой оттенок имеют ваши вены и вам все равно хорошо подходит и золото, и серебро, то, вероятно, у вас нейтральный подтон.

Проверьте оттенок тонального крема на коже

Как бы точно вы ни определили свой тон и подтон, без проверки тонального крема на коже не обойтись.

Во время тестирования важную роль играет освещение, поэтому если вы заказали образцы тонального основания домой, то тестируйте их днем у окна, если у вас дома не самое лучшее освещение.

Дождитесь застывания

Не делайте выводы сразу, а подождите несколько минут после нанесения продукта на лицо. Иногда тональный крем может окисляться или слегка потемнеть после застывания.

Проявите немного терпения, чтобы найти самый лучший оттенок.

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