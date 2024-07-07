Как подобрать тональную основу: советы от экспертов

Тональный крем не зря является базовым продуктом для макияжа. Без него сложно представить полноценный образ, в котором скрыты все недостатки и подчеркнуты все преимущества.

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Но многим процесс поиска идеального тонального основания кажется тяжелым и непонятным, а вероятность ошибки очень высокой. Поэтому OBOZ.UA собрал профессиональные советы, на что обратить внимание, чтобы в результате найти безупречный продукт.

Определите тип кожи и основные проблемы

Подобрать идеальный тональный крем без знания своей кожи невозможно. Обратитесь к врачу, чтобы точно определить, жирная у вас кожа, сухая или комбинированная, и к каким проблемам она склонна – это может быть акне, купероз, экзема, мелазма и т.д. Подумайте, что вам нужно от продукта, и убедитесь, что основа максимально соответствует вашим потребностям. Например, одна тональная основа может скрывать покраснение, но иметь комедогенную формулу, а это значит, что она может повлечь за собой сыпь, если у вас кожа, склонная к появлению прыщей.

Определите свой оттенок

Определение того, какой у вас оттенок: теплый, прохладный или нейтральный, является ключом к выбору цвета тонального крема, который лучше всего подойдет вашей коже. И это действительно непростая задача. Начните с того, что осмотрите другие участки тела. Если ваша грудь и плечи склонны приобретать розовый или красноватый цвет, скорее всего, у вас холодный цветотип. А если это золотистый, персиковый и желтый оттенок, ваша внешность теплая. Если ни один из цветов, связанных с оттенками, не выделяется, то ваша гамма – нейтральная.

Вы можете использовать эти знания не только для выбора тонального крема, но и для коррекции конкретных проблем. К примеру, если у вас есть покраснения, желтоватые тональные основы могут компенсировать это. Если у вас есть темные круги под глазами с уклоном в синий или фиолетовый цвет, обратите внимание, что продукты с персиковым или золотистым оттенком могут уменьшить внешние проявления проблемы.

Подберите правильный тон

Возможно, вам придется протестировать несколько тональных средств, чтобы найти то, которое лучше всего соответствует вашему тону кожи. И, какими бы технологичными ни были палитры для подбора цвета онлайн, все равно наилучшего результата можно достичь, только посетив лично магазин косметики, чтобы испытать продукты на себе. Обязательно полностью растушуйте основу и посмотрите на результат при естественном освещении.

Выбирайте формулу продукта правильно

Выбор правильной формулы (например, жидкой, пудровой или кремовой) зависит от цвета лица, состояния кожи и желаемого финиша. Если вы не хотите особенно матового вида, обычно лучше начать с жидкой или кремовой текстуры. Но учтите, что масло в составе продукта сделает его менее устойчивым, если у вас жирная или комбинированная кожа или в жару. В то время как пудровые (или минеральные) основания подойдут для жирной кожи, однако не принесут пользы на сухой.

Когда дело доходит до жидких и кремовых основ, безмасляные формулы являются хорошим вариантом, если вы имеете дело с чувствительной, склонной к высыпаниям кожей. Если у вас комбинированная или сухая кожа, можно использовать масло в тональном средстве. Она увлажнит и даже омолодит вашу кожу.

Учитывайте свои потребности в покрытии

Спросите себя, насколько вы хотите, чтобы ваша природная текстура кожи была заметна после нанесения тона. Если вы желаете, чтобы результат выглядел лишь как слегка улучшенная версия вашей кожи, выберите легкую полупрозрачную тональную основану или даже хороший увлажняющий крем с оттенком. Тем, кто ищет более сильное покрытие лучше на каждый день брать формулу средней степени плотности цвета. Полное покрытие понадобится только для особых моментов – в повседневной жизни оно слишком заметно на коже.

Покупайте на пробу тестовые упаковки

Вам может нравиться тональное основание, которое у вас есть сейчас, но это не означает, что следует отказаться от тестирования других вариантов. Для этого выбирайте образцы в маленьких упаковках на одно или несколько применений. Технология создания косметики улучшается ежедневно, и, возможно, кто-то уже создал ваш крем мечты, который вы почему-то не решаетесь попробовать. Такой подход будет наиболее безопасен для бюджета и экологичен.

Улучшайте свой метод нанесения

Речь идет не только о выборе лучшего цвета и формулы тонального крема — то, как будет выглядеть ваша основа, во многом зависит от того, как вы ее наносите. Убедитесь, что способ применения соответствует желаемому результату. Используйте кисть для более плотного покрытия, пальцы для лучшего контроля нанесения и влажную губку, чтобы не переборщить со слоем продукта. Их можно чередовать между собой в зависимости от ваших потребностей.

Подстраивайте свое тональное основание

Несмотря на то что тональные основы бывают разных оттенков и формул, мы все еще способны улучшить их, подстроив под личные нужды. Попытайтесь смешать тональный крем с другими продуктами, чтобы немного изменить оттенок. Если вам нужно сделать его темнее, добавьте каплю румян или бронзера, а консилер или праймер осветлит оттенок вашего продукта. Что касается текстуры, то облегчить ее поможет увлажняющий крем для лица.

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