Как открыть взгляд: хитрости для макияжа с эффектом омоложения

Сколько раз вы с утра подходили к зеркалу и видели там не ясный и отдохнувший, а уставший и тяжелый взгляд? Или, возможно, у вас от природы нависшее веко, которое делает глаза меньше, еще и накидывает несколько лишних лет возраста. В любом случае, вам стоит обратить внимание на технику макияжа halo eye.

Видео дня

Как пишет издание CityMagazine, название этой техники происходит от слова "гало", которое означает различные оптические явления, сопровождающиеся сиянием. Макияж с эффектом гало – это создание акцента светлого цвета в середине века. Этот более светлый тон обрамляют два затемнения во внешнем и внутреннем уголках глаза. Именно этот контраст создает эффект глубины, света и открытости.

Как шаг за шагом создать макияж с эффектом гало

Начните с нейтральной основы. Телесный или бежевый оттенок, нанесенный на все веко, позволит лучше растушевывать цвета. Затем возьмите темный цвет средней насыщенности и аккуратно нанесите его на внутренний уголок глаза.

Сделайте то же самое во внешнем уголке, используя тот же или чуть более темный цвет. Центральную часть века, прямо над зрачком, следует оставить светлой для мерцающего или яркого оттенка – золотого, шампанского, розового жемчуга или даже светлой меди.

После нанесения все цвета нужно хорошо растушевать, чтобы не было резких переходов. Именно мягкая растушевка создает тот характерный эффект гало. И, конечно, не забудьте про нижнюю линию ресниц – повторите тот же порядок цветов, как и выше, выделяя внутренний уголок.

Дополнительные хитрости

Чтобы конечный результат действительно засиял, используйте тушь, которая подкручивает или удлиняет ресницы. А если хотите еще больше подчеркнуть светлую часть, нанесите тонкий слой мерцающих теней на внутренний уголок глаза или прямо под бровью.

Почему это также работает для нависших век

Для век, форма которых скрывает складку, классическая техника нанесения теней для век часто является неудачным решением. Зато макияж с эффектом гало направляет свет именно туда, где он больше всего нужен – в середину века. Это создает оптический лифтинг без хирургии или специальных хитростей. Свет в середине создает фокус, а темные края подчеркивают его.

Секрет этого метода заключается в балансе и правильном выборе цветов. Подбирайте простые базовые цвета из нюдовой палитры, чтобы создать безупречный образ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие ошибки в макияже гарантированно добавляют возраста.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.