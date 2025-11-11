Как нарисовать идеальный контур для губ: важные правила

Контур для губ формирует выразительность лица, определяет стиль и придает макияжу завершенность. Современная бьюти-индустрия вернула ему статус незаменимого элемента, но эффектность зависит от техники нанесения.

Видео дня

Чтобы избежать ошибок и добиться профессионального результата, стоит знать базовые правила работы с карандашом для губ: от подготовки кожи до выбора правильного оттенка. Детали рассказали эксперты Glamour.

Преимущества использования контура

Правильная подготовка и техника помогут создать стойкий, аккуратный и выразительный макияж, который подчеркнет форму губ.

"Подумайте о контуре как о линии чертежа и одновременно барьере для помады. Это небольшой штрих, который делает огромную разницу: добавляет четкости и гармонии", – объяснила визажист Сара Кул.

Карандаш для губ:

очерчивает форму;

предотвращает растекание помады;

продлевает ее стойкость;

создает эффект более объемных, симметричных губ.

Опытный визажист Джейк Уорден (Dolce & Gabbana Beauty) отметил: "Контур позволяет быть максимально точным – вы можете немного изменить форму губ, сделать их полнее или уравновесить пропорции".

Как правильно наносить контур: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовьте губы

Гладкая поверхность – залог идеального макияжа. Сперва воспользуйтесь мягким скрабом, чтобы удалить сухую кожу. Затем нанесите питательную маску или бальзам с маслом ши или антиоксидантами. Перед нанесением карандаша промокните губы салфеткой, чтобы снять избыток увлажнения.

Шаг 2. Обведите контур

Карандашом легкими, короткими штрихами обозначьте естественную линию губ. Не нажимайте слишком сильно – главное точность. Когда форма готова, слегка растушуйте пальцем или кисточкой – это сделает контур более мягким и естественным.

Шаг 3. Добавьте четкости

Если хотите более выразительного эффекта, повторите линию в уголках или по верхней губе. Можно также слегка затемнить внешний край.

Как выбрать оттенок карандаша

Лучший вариант для начала – цвет, близкий к естественному тону губ или на 1–2 оттенка темнее.

Рекомендации по тону кожи:

Светлая кожа: нежно-розовый, персиковый, нюдовый цвет.

Средний или оливковый тон: розово-карминовые, карамельные, сливовые оттенки.

Темная кожа: насыщенные коричневые, бордовые, темно-розовые тона.

Подбирайте контур под помаду или слегка контрастный для создания объема. Чуть более теплый или глубокий оттенок помогает "скульптурировать" губы, подобно контурингу лица.

Если хотите сделать губы визуально больше, выходите немного за естественную линию только в центре, не по уголкам. Начинайте с нюдовых или нейтральных оттенков, чтобы эффект оставался естественным. Не рисуйте за пределы естественных уголков губ – это нарушает пропорции.

Для дополнительного объема можно использовать два оттенка: более светлый ближе к середине и немного темнее снаружи.

Как сочетать контур с блеском

Карандаш и блеск – идеальное сочетание.

Сара Кул советует наносить нейтральный контур на верхнюю дугу и под нижнюю губу, а затем подчеркнуть внешний край более темным карандашом. Сверху нанесите блеск – это смягчит переход цветов и создаст эффект объема.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать "размытый" макияж, которые визуально сотрет с лица недостатки кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.