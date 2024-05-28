Как наносить яркую помаду: способ изменить ваш макияж

Выбор идеальной помады – сложная и ответственная задача. Прежде всего, визажисты советуют определить оттенок кожи: он может быть теплым, нейтральным или холодным. Обладательницам светлой кожи можно экспериментировать: от нежных розовых оттенков до насыщенных багряных, тогда как оливковый тон идеально сочетается с оранжевой или коралловой помадой.

Важно также правильно нанести средство на губы, чтобы пигмент не растекся и не начал скатываться в мелкие морщинки. Эксперты рассказали, как наносить яркую помаду, чтобы получить аккуратный макияж.

Визажистка Кэти Джейн Гьюз поделилась эффективным лайфхаком, как правильно использовать помаду.

Гьюз объяснила, что обычный способ использования помады, то есть проведение по губам плоской частью, делает макияж неровным и громоздким. Пигмент может выйти за естественную линию губ, однако это не приведет к визуальному их увеличению, а создаст эффект неопрятности.

Визажистка советует начинать макияж с прокрашивания губ аккуратными движениями. А остроконечный конец помады можно использовать как подводку для контура. Пригодится также ваш любимый карандаш.

Можно немного растушевать контур ватной палочкой, двигаясь от края к центру, а поверх карандаша визажисты часто используют тинт или матовую помаду. Следует набрать чуть-чуть на кисть или палец и легкими движениями нанеси на губы. Блеск в таком макияже будет неуместен.

Также OBOZ.UA рассказывал, что губы, как правило, становятся меньше с возрастом. Зрительно наполнить их помогут пастельные оттенки – с ними губы будут выглядеть более пухлее. Детальнее о том, как сделать естественный макияж и подчеркнуть преимущества – читайте в материале.

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