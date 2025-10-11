Как категорически нельзя хранить духи, чтобы они не потеряли аромат: три ошибки

Существуют три основные ошибки, которые люди допускают, когда речь идет о хранении духов, из-за которых их ароматы могут испортиться, а они сами стать непригодными для использования уже в течение недели после покупки.

Видео дня

Хотя вы можете видеть онлайн-инфлюенсеров, которые демонстрируют свои коллекции на открытых полках в ярко освещенных комнатах, эксперты предупреждают, что хранение духов таким образом не является идеальным, пишет Express.

По их словам, хранение флаконов с духами под прямыми солнечными лучами или даже под искусственным освещением может привести к тому, что ваши любимые ароматы со временем выцветут или начнут пахнуть кислым.

Таким образом, средства станут непригодными для использования еще до того, как вы приблизитесь к последнему брызганию.

"Ароматы держатся дольше всего, если хранить их в прохладном, темном месте со стабильной температурой, особенно это касается высококачественных или дизайнерских духов, которые часто состоят из сложного баланса ингредиентов", – объяснила эксперт Сара Дэй.

Три ошибки, которых следует избегать

Хранение духов в ванной комнате

По словам Сары, жара и влажность, которые могут присутствовать в ванных комнатах, являются мощными убийцами запаха. Если духи хранить в ванной комнате, они быстрее разлагаются, а частые изменения температуры ускоряют химические реакции внутри флакона, разрушая нежные ноты.

Хранение под прямыми солнечными лучами

Дизайнерские стеклянные бутылки могут хорошо смотреться на вашем комоде, разложенные на зеркальном подносе или на открытых полках, но такое воздействие света лишь ускорит окисление, изменяя как цвет, так и аромат ваших любимых ароматов.

Хранение вблизи радиаторов, окон или в автомобиле

Косвенное тепло и свет могут медленно изменять аромат, сглаживая его верхние ноты и делая духи менее выразительными, или же приводя к угасанию аромата и потере баланса.

Как правильно хранить духи

"Если вам приходится хранить флаконы вне темного ящика, храните их в оригинальных коробках", - посоветовала Сара.

В идеале их следует хранить в шкафу, ящике или гардеробе, в прохладном месте, подальше от света. И любой ценой избегайте ванных комнат, ведь это самый быстрый способ испортить аромат.

Относитесь к своим любимым ароматам с особой осторожностью, и они сохранят свой аромат до последней капли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему духи могут провоцировать головную боль.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.