Как иметь более молодой вид с помощью макияжа: действенные трюки

Хотя на рынке сейчас существует немало действительно эффективных средств для борьбы со старением кожи, не менее удобным инструментом здесь остается макияж. С его помощью можно скрыть некоторые особенности, появляющиеся со временем, и подчеркнуть черты лица.

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Профессиональные визажисты имеют целую кучу советов, как добиться молодого образа. OBOZ.UA раскрывает их секреты.

Увлажнение

Во-первых, отрегулируйте свой питьевой режим. Без достаточного уровня воды в организме кожа будет тусклой. Во-вторых, ищите увлажняющие компоненты в любых продуктах для макияжа – праймерах, тональных основаниях, консилерах, румянах и т.д.

Массаж

Перед нанесением макияжа всегда делает массаж лица. Можно приобрести скребки гуа-ша и использовать их на коже лица, чтобы подтянуть его овал. Лучше потратать 10 минут на такой уход, чем на тщательное нанесение косметики.

Экономное использование

Не пытайтесь перекрыть все морщинки толстым слоем тона. Выберите полупрозрачные продукты, которые просто сделают возрастные пигментные пятна и неровности тона менее заметными. Этого будет достаточно. И сосредоточьтесь на равномерности нанесения, а не на плотности покрытия.

Матовые продукты

Формулы с блеском всегда подчеркивают текстуру кожи, делают морщины и расширенные поры более заметными. Поэтому с возрастом лучше отдавать предпочтение матовым продуктам. Особенно в таких зонах, как кожа вокруг глаз. Но не забудьте положить каплю хайлайтера во внутренний уголок, чтобы сделать взгляд более ярким.

Отсутствие контурирования

Нанесение средств для контурирования и скульптурирования лица с возрастом лишь подчеркивает изменение его овала. Поэтому лучше сосредоточьтесь на нанесении румян и бронзера, чтобы придать коже здоровое сияние. Перенесите акценты, которые делаете этими продуктами, немного выше – например, с яблок щек на скуловую кость, это придаст эффекта подтянутости.

Осторожность с пудрой для закрепления

Толстый слой продукта может не скрыть, а сильнее подчеркнуть морщинки на лице. Поэтому пудру для закрепления нужно использовать более осторожно. Наносите ее там, где это действительно нужно, например, в зоне вокруг глаз.

Более светлые тени

Отказываться от техники смоки айз в глазах не нужно. Просто перейдите на более светлые оттенки теней. Также можно заменить подводку с черной на темно-серую или коричневую.

Карандаш для губ

С возрастом карандаш для прорисовки губ должен стать вашим ежедневным спутником. Он убережет помаду от затекания в мелкие морщинки вокруг рта. Выбирайте продукт в цвет помады или используйте максимально естественный оттенок, но не пропускайте этот этап.

Макияж бровей

Хотя полные и четко очерченные брови выглядят великолепно в любом возрасте, с годами нужно проявлять осторожность в их оформлении. Выбирайте чуть более светлые продукты и не делайте на бровях основной упор. Такой подход сделает образ слишком тяжелым.

Правильный оттенок помады

Если ваш любимый оттенок помады темный и яркий, поищите его более светлый аналог. Сливовые или коричневые тона могут смотреться резко на зрелой коже. И наоборот – нейтральные тона и нежные розовые оттенки помогут вам выглядеть моложе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о секретах макияжа, которые сработают в любом возрасте.

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