Какой маникюр выбрать в октябре: все взгляды будут ваши
Октябрь — время теплых свитеров, ароматного какао и атмосферы домашнего уюта. В этот период многие стремятся не только изменить гардероб, но и обновить свой маникюр.
Шалфейно-зеленый цвет стал главным фаворитом среди оттенков, ведь он отлично передает осеннее настроение и гармонично сочетается с любым образом. Этот тон выглядит мягко и сдержанно, но в то же время современно и стильно.
К тому же он универсален: подходит как для повседневной жизни, так и для более официальных событий. Ниже собраны самые интересные идеи дизайна ногтей в этом оттенке, которые уже покоряют нейл-тренды 2025 года.
Глазированные ногти цвета шалфея
Сочетание зеленого оттенка с белой хромированной пудрой создает нежный эффект сияния. Такой маникюр выглядит элегантно и празднично, в то же время оставаясь сдержанным.
Металлические шалфейные ногти
Металлизированное покрытие добавляет блеска и глубины цвета. Это идеальный выбор для тех, кто любит акцентировать на деталях.
Шалфейно-зеленые ногти
Монохромные зеленые ногти — ультрамодный вариант. Они сочетают простоту и выразительность, оставаясь в тренде независимо от сезона.
Френч с зелеными деталями
Французский маникюр с зелеными кончиками выглядит изысканно. Это вариация классики для тех, кто хочет легкого акцента.
Зеленый хром
Хромированное покрытие усиливает глубину оттенка и добавляет эффект ледяного сияния. Идеальный выбор для смелого образа.
Ногти с черепаховым рисунком
Сочетание зеленого с принтом "черепаховый панцирь" выглядит ярко и нестандартно. Это вариант для тех, кто хочет добавить осеннему образу изюминку.
Светло-зеленые оттенки
Фисташковый или матча-зеленый создает нежный и свежий образ. Он одинаково хорошо смотрится и осенью, и в теплые сезоны.
Изумрудный "кошачий глаз"
Маникюр с магнитным лаком переливается между шалфеем и изумрудом. Это эффектная техника для тех, кто любит эксперименты с текстурой.
Сверкающий шалфей
Легкое мерцание с мелкими частицами добавляет маникюру нежности. Такой дизайн выглядит ностальгично и одновременно современно.
Текстурированный френч
Объемные завитки кондитерского геля делают классический френч оригинальным. Это современная игра с текстурой для стильных образов.
Нефритовые ногти
Оттенок нефрита символизирует удачу и гармонию. Такой маникюр точно не оставит вас без комплиментов.
Мини-френч
Минималистичный дизайн с тонкой зеленой линией на кончиках ногтей. Простой и в то же время очень элегантный вариант.
Омбре с серебром
Сочетание шалфея и серебристых акцентов создает футуристический эффект. Это идея для тех, кто любит стиль поколения Z.
Яркий шалфей
Насыщенный зеленый в стиле "грязного мартини" выглядит смело и трендово. Его легко воспроизвести с помощью модных линеек лаков.
Абстрактный френч
Закрученные линии вместо классических кончиков придают французскому маникюру современное звучание. Это отличный способ освежить образ.
Полосатые кончики
Френч в сочетании с белыми полосками создает оригинальный и стильный акцент. Дизайн выглядит креативно и одновременно сдержанно.
OBOZ.UA предлагает идеи для осеннего маникюра, которые являются довольно универсальными.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.