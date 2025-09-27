Подходят под любой тон кожи: названы универсальные цвета маникюра: фото

Когда доходит до выбора цвета маникюра, мы часто переживаем, чтобы не ошибиться с оттенком. Неправильно выбранный цвет может сделать кожу рук бледной и более старой на вид.

Если вы не хотите каждый раз страдать муками выбора, просто возьмите один из оттенков, которые подходят буквально всем. Издание Real Simple собрало эти цвета.

Нейтральные нюды

Это самый безопасный вариант. Нейтральный нюдовый лак для ногтей идеально балансирует оттенки для более выгодного финиша. Обычно они не слишком холодные и не слишком теплые. Более того, они лучше всего смотрятся даже тогда, когда ноготь отрастает, ведь переход между покрытием и голой ногтевой пластиной остается почти незаметным.

Белый

Белый – это классический цвет, который никогда не выходит из моды, что делает его универсально привлекательным независимо от вашего тона кожи или личного стиля. Он не считается ярким, но при этом притягивает взгляды.

Классический красный

Этот оттенок – беспроигрышный модный прием. Идеально сбалансированный красный сочетает теплые и холодные оттенки и создает акцент для всего образа в целом. Он никогда не выпадает из трендов и считается абсолютной классикой.

Розово-лиловый

Это идеальное сочетание розового и коричневого подтонов делает цвет не слишком холодным и не слишком теплым. Он подходит абсолютно всем, хотя и не кажется настолько нейтральным, как нюдовый.

Маджента

Вам не обязательно выбирать едва заметный нейтральный цвет, чтобы избежать ошибки. Яркая маджента так же подходит для любого тона кожи и при этом придает всему образу энергии и даже дерзости.

Ягодные тона

Для более смелого варианта попробуйте покрытие ногтей в ягодной гамме. Насыщенные оттенки клюквы, сливы или вишни – отличный вариант круглый год, но особенно для осени и зимы. Эти тона подходят как к холодным, так и к теплым тонам кожи. Если вы хотите чего-то более дерзкого, добавьте сверху тонкий слой блесток.

Нежно-розовый

Розовый подтон освежает кожу любого цвета. А нейтральная основа такого тона делает его максимально приближенным по характеристикам к нюду. Нежно-розовый цвет также прекрасно вписывается в модную сейчас эстетику тихой роскоши.

Серо-бежевый

Это еще один универсальный цвет для ногтей, который подходит всем, благодаря способности сочетать теплые и холодные тона. Серый ощущается прохладным и землистым, а бежевый слегка согревает оттенок, создавая более мягкий эффект.

