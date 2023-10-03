Идеальный офисный макияж. 10 советов от визажистки мирового уровня Бобби Браун

Независимо от того, где вы работаете – вы хотите, чтобы ежедневный макияж выглядел идеально. Все зависит от вашей рабочей среды – корпоративной или творческой. Визажистка мирового класса Бобби Браун считает, что следует носить тот макияж, который подарит вам чувство уверенности, но не будет мешать работе.

"Когда вам нравится ваше отражение в зеркале, то это придает уверенности в работе", – говорит успешная визажистка Бобби Браун изданию MasterClass. Что самое важное для рабочего макияжа, так это стимул, который он вам дает. Вам не нужно много продуктов и в идеале ваш рабочий образ не займет много времени. Больше советов Бобби по поводу макияжа на рабочем месте смотрите ниже.

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Рабочее место

Ваш офисный макияж должен соответствовать вашему конкретному рабочему месту. В свой обычный рабочий день вы хотите быть уверенной в том, что выглядите замечательно, не хотите выглядеть "слишком" и приходить с очень ярким макияжем.

Естественный вид

В то время как ваш вечерний или ночной образ может содержать бронзер, смоки-айс, хайлайтер, красную помаду, подводку для глаз и накладные ресницы, то ваша утренняя рутина на работе должна быть сосредоточена на создании более естественного вида.

Светлый макияж в приоритете

Хотя может возникнуть соблазн нарисовать стрелки или добавить глубокий контур скулам, рабочий макияж подразумевает более естественный вид. Визажистка использует тонированный увлажняющий крем или консилер, чтобы скрыть несовершенства, подводит брови, использует мягкие коричневые тени для век, кремовые румяна, чтобы создать легкий образ для офиса.

Убедитесь, что ваша кожа выглядит хорошо

Независимо от того, будь то увлажняющий крем или тональный, убедитесь, что он подходит именно вашей коже. Уместно будет использовать консиллер и совсем чуть-чуть пудры. Слишком запудренное лицо – не вариант.

Подчеркните лучшие черты

Вам не нужно наносить сильный макияж на лицо, чтобы выглядеть ухоженно. Подумайте о чертах, заставляющих вас чувствовать себя наиболее уверенно, и подчеркните их: это может быть сияющая кожа, хорошо ухоженные брови или мягко подведенные глаза – все, что поможет вам чувствовать себя комфортно.

Нейтральные тени

Что касается теней, теплые нейтральные оттенки выглядят приятно на каждом и универсальны для ношения: ничего слишком матового, слишком мерцающего или морозного – только природные текстуры.

Цвет губ

Яркий цвет помады тоже может выглядеть слишком. Переосмыслите цвет своих губ и попробуйте глянцевый оттенок. Вам нужен цвет, который не будет слишком ярким и чрезмерным, но не слишком бледным и точно не блеском для губ.

Возьмите с собой маленькую косметичку

Держите в рабочей сумке небольшое количество косметики, чтобы освежить образ. Туда может входить пудра, помада для губ, карандаш для бровей, тушь и тонированный увлажняющий крем.

Попробуйте продукты 2 в 1

Универсальные средства для макияжа, которые можно растушевывать пальцами, отлично подходят для простоты использования. Для макияжа глаз можно использовать бронзер в стике, и им же подчеркивать скулы. Или губная помада может стать одновременно и румянами.

Используйте удобные для вас средства

Избегайте макияжа, отвлекающего вас от работы. Если это то, о чем вы будете постоянно беспокоиться или вам придется часто подправлять, это повлияет на вашу работу.

Делайте макияж быстро

Бобби не знает никого, кто любит тратить кучу времени на макияж в течение дня. Разработайте алгоритм, который вы сможете быстро и легко применить к коже, чтобы сэкономить время.

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