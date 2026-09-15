Громкое возвращение: прическа из 90-х снова стала хитом

Мода на прически регулярно возвращает тренды прошлых десятилетий, и на этот раз в центре внимания оказался Blowout Bob из 90-х. Объем у корней, подкрученные кончики и блестящие волосы – эта укладка снова набирает популярность осенью 2026 года.

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Повторить её можно даже без сложной работы с феном и круглой щёткой. Для этого достаточно больших бигуди, сообщает Myself.

Blowout Bob – модная прическа осени

Прическа "Blowout Bob" была особенно популярна в 1990-х, когда подобные объемные укладки носили супермодели и голливудские знаменитости. Его основные особенности – пышный объем у корней, закрученные внутрь или наружу кончики и гладкие блестящие волосы.

Прическа придает образу характерный голливудский шик и в то же время остается довольно универсальной.

Недавно актриса и звезда сериала "Ривердейл" Камила Мендес выбрала такую укладку для премьеры фильма в Нью-Йорке.

Основой прически служит мягко подстриженный боб с лёгкими слоями. Его длина может варьироваться от подбородка до плеч, однако особенно удобным для такой укладки считается удлинённый боб.

Передние пряди делают немного короче, чтобы они мягко обрамляли лицо, а на основной длине оставляют лишь нежные слои. Благодаря этому волосы лучше держат объем и легко укладываются в характерную округлую форму.

Как сделать Blowout Bob без фена

Несмотря на название, создать эффект профессиональной укладки можно и без фена. Если работать с круглой щеткой сложно, подойдут большие бигуди диаметром примерно 3–5 сантиметров. Именно их использовали и для укладки Камилы Мендес.

Сначала волосы нужно вымыть и нанести немного мусса или пенки для укладки – так объем будет держаться дольше.

Волосы должны оставаться слегка влажными, но не мокрыми. После этого стоит сделать пробор. Для максимального сходства с укладками 90-х лучше всего подойдет боковой.

Далее волосы делят на несколько секций. Каждую прядь поднимают вверх, прикладывают бигуди к кончикам и накручивают волосы в направлении от лица к корням.

Бигуди желательно оставить как минимум на 20 минут , а волосы перед их снятием должны быть полностью сухими и прохладными.

, а волосы перед их снятием должны быть полностью сухими и прохладными. Снимать бигуди нужно осторожно, после чего достаточно разделить и расправить пряди пальцами. Расчесывать волосы щеткой не стоит – иначе характерный объем может исчезнуть.

В завершение можно нанести немного спрея для блеска или несколько капель масла для волос. Главное – не переборщить со средствами, чтобы укладка оставалась легкой и естественной.

Для более стойкого результата также можно воспользоваться термобигудями. Благодаря нагреву они быстрее придают объём и помогают прическе дольше сохранять форму.

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