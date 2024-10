Эти вещи выглядят дешево: названы четыре тренда, которые испортят зимний образ.

Даже в холодное время года хочется выглядеть стильно и красиво. Потому нужно знать, какие вещи стали антитрендами сезона, чтобы не испортить зимние образы.

На сайте Who what were рассказали о четырех трендах, которые уже не актуальны зимой 2024-2025 годов. Старайтесь избегать определенной одежды в своем гардеробе, чтобы не выглядеть дешево.

Шубы с длинными ворсинками

Из-за снега и дождя шуба часто намокает, а за счет длинных ворсинок в такую погоду этот элемент верхней одежды будет напоминать мокрого кролика. Лучше взять на заметку короткошерстные шубы, ведь при любых обстоятельствах они выглядят лучше.

Голубые джинсы

В холодное время года темные вещи пользуются популярностью, ведь они практичны и универсальны. Светлые джинсы будут выбиваться из общей картины и дешевить образ. Лучше выбрать брюки в цвете индиго, черные или серые.

Свитера из синельной ткани

Кофта с махровой поверхностью и эффектом вельвета уже устарела. Лучше выбрать трикотаж из более натуральных материалов, таких как шерсть и кашемир. Они прослужат намного дольше и будут аккуратно выглядеть.

Сломанные, хрупкие зонтики

Даже если вы наденете свои лучшие зимние вещи, дешевый или поврежденный зонтик может испортить весь ваш образ. Конечно, есть премиум варианты, но и недорогой, новый, минималистичный зонтик тоже выглядит великолепно.

