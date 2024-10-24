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Эти вещи выглядят дешево: названы четыре тренда, которые испортят зимний образ.

OBOZ.UA
Lady Oboz
2 минуты
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Эти вещи выглядят дешево: названы четыре тренда, которые испортят зимний образ.

Даже в холодное время года хочется выглядеть стильно и красиво. Потому нужно знать, какие вещи стали антитрендами сезона, чтобы не испортить зимние образы.

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На сайте Who what were рассказали о четырех трендах, которые уже не актуальны зимой 2024-2025 годов. Старайтесь избегать определенной одежды в своем гардеробе, чтобы не выглядеть дешево.

Шубы с длинными ворсинками

Из-за снега и дождя шуба часто намокает, а за счет длинных ворсинок в такую погоду этот элемент верхней одежды будет напоминать мокрого кролика. Лучше взять на заметку короткошерстные шубы, ведь при любых обстоятельствах они выглядят лучше.

Эти вещи выглядят дешево: названы четыре тренда, которые испортят зимний образ.

Голубые джинсы

В холодное время года темные вещи пользуются популярностью, ведь они практичны и универсальны. Светлые джинсы будут выбиваться из общей картины и дешевить образ. Лучше выбрать брюки в цвете индиго, черные или серые.

Эти вещи выглядят дешево: названы четыре тренда, которые испортят зимний образ.

Свитера из синельной ткани

Кофта с махровой поверхностью и эффектом вельвета уже устарела. Лучше выбрать трикотаж из более натуральных материалов, таких как шерсть и кашемир. Они прослужат намного дольше и будут аккуратно выглядеть.

Эти вещи выглядят дешево: названы четыре тренда, которые испортят зимний образ.

Сломанные, хрупкие зонтики

Даже если вы наденете свои лучшие зимние вещи, дешевый или поврежденный зонтик может испортить весь ваш образ. Конечно, есть премиум варианты, но и недорогой, новый, минималистичный зонтик тоже выглядит великолепно.

Эти вещи выглядят дешево: названы четыре тренда, которые испортят зимний образ.

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