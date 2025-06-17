Если хотите остаться стильной: лучшие длинные стрижки для женщин 50+

Зрелые женщины, которые не отказались от того, чтобы носить длинные волосы, на протяжении длительного времени сталкивались с осуждением. Однако Деми Мур и Шер, которые обожают щеголять своими блестящими темными прядями на гламурных событиях, поколебали этот общественный стереотип.

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Все, что нужно женщине в возрасте 50+, которая желает иметь длинную прическу, это подобрать правильную стрижку, которая освежит внешность и придаст волосам сияние. Помочь с этим решило издание New Beauty. Оно обратилось к основательнице бренда Remi Cachet и специалисту по наращиванию волос Виктории Линч. И та заверила: длинные волосы уместно выглядят в любом возрасте, а правильная форма прически может стать незаурядным инструментом омоложения.

"С возрастом наши волосы естественно меняют текстуру, густоту и длину, поэтому многие женщины старше 50 лет ищут стили и стрижки, которые добавляют объем, подвижность и молодой вид", – говорит Линч. Она и другие эксперты издания порекомендовали четыре варианта причесок, которые точно подойдут женщинам в зрелом возрасте, не желающим отрезать свои длинные пряди.

Мягкая стрижка слоями

Мягкие слои, которые позволяют сохранить объем шевелюры, помогают также визуально сгладить такие возрастные изменения, как потеря объема щек или брыли. Если оставить все волосы в одной длине, они создадут вертикальную линию от корней до кончиков, что может визуально опускать линию глаз. Это лишь усиливает эффект "обвисшего лица". Тогда как стрижка слоями придает прядям подвижности и приподнимает лицо, создавая более мягкий, легкий и молодой вид. Особенно удачным такой выбор будет для женщин, которые от природы имеют тонкие волосы.

Слои, обрамляющие лицо

Еще один способ подстричь волосы слоями, чтобы они выглядели моложе и свежее, это наслоение прядей вокруг лица. Такая прическа может помочь скрыть некоторые области, на которых могут особенно ярко проявляться возрастные изменения. Еще одна причина, по которой эта стрижка хорошо подходит женщинам старше 50 лет, заключается в том, что волосы с возрастом становятся тоньше по естественным причинам. А слои в сочетании с длиной помогают создать иллюзию полноты и упругости. Такая прическа будет достаточно неприхотливой в уходе и сохранять форму до четырех месяцев, ведь она не имеет четких линий, которые со временем быстро разрушаются.

Тонкая челка

Если вам хочется скрыть лоб, выбирайте не густую, а тонкую челку. Густая создаст слишком много объема и это сделает лицо визуально тяжелее. Тогда как тонкие пряди успешно справятся с маскировкой морщин на лбу, но при этом не добавят лишнего объема. Вдобавок, тонкая челка особенно хорошо сочетается со стрижкой слоями.

Длинные волны

От чего точно не стоит отказываться с возрастом, так это от длинных волнистых прядей. С выразительной текстурой они придадут современный, непринужденный вид, который подходит для всех типов волос. А объемная волна станет отличным выбором для тех, кто хочет иметь простую в уходе прическу формата "помыла и пошла". Длинные волнистые волосы создают образ в стиле бохо-шик, который остается актуальным в любом возрасте.

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