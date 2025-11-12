Эксперт назвала 6 лучших причесок для овальной формы лица

Эксперт по парикмахерскому искусству определила шесть самых удачных причесок для обладательниц овальной формы лица – одной из самых универсальных. По ее словам, такая форма лица позволяет выбирать различные стили, подчеркивая естественную симметрию и черты.

Редактор Rush Hair Тина Фарей отметила в Who What Wear, что овальное лицо подходит почти для любой прически, главное – правильно подчеркнуть скулы и линию челюсти.

1. Длинный боб (лоб)

Прическа, ставшая популярной благодаря Виктории Бекхэм, продолжает оставаться трендом по сей день.

"Известная как длинный боб, она действительно подчеркивает скулы и структуру челюсти, и ее можно подобрать в соответствии с желаемой длиной и стилем клиента", – утверждает Тина Фарей.

2. Полусобранная прическа

Стиль "на половину собранный, на половину распущенный" признан универсальным. Он добавляет объема, не удлиняя лицо, и подходит как для дневного, так и для вечернего выхода.

3. Многослойные волосы

Слои, обрамляющие лицо, начиная от скул, придают волосам форму и объем. Эта прическа хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах.

"Если у вас овальное лицо, важно найти образ, который будет работать вместе, не будучи слишком резким", – объясняет Фарей.

4. Челка-штора

Такая челка идеально обрамляет лицо и акцентирует внимание на глазах. Она подходит как для коротких, так и для длинных стрижек, и продолжает оставаться популярной в новом сезоне.

5. Текстурированное пикси

Короткая стрижка с текстурой подчеркивает черты лица и добавляет образу современности. Нечеткие пряди создают динамичный и выразительный эффект.

6. Длина до плеч (шег)

Прическа "шег" в тренде. Длина до плеч смягчает линию челюсти и придает образу непринужденности и стильности.

