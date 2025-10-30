Эйджизм в моде – действительно не миф. Это длинная история системной дискриминации, упакованная в рекламные кампании и глянцевые обложки. Многим удобно, когда мы боимся стареть, ведь страх всегда продается лучше, чем уверенность. Но старые правила больше не работают.

Видео дня

Я часто говорю: мода – это не просто одежда. Это прежде всего способ самовыражения, возможность проявить свой голос, быть собой, жить и чувствовать себя комфортно и органично. Надевая кимоно или брючный костюм, зеленое или белое платье, выбирая аксессуары, мы говорим с миром на языке одежды.

А в социальном плане мода, как и любая другая публичная сфера, – это зеркало, в котором отражаются не только все наши успехи и поражения, но и страхи, сомнения, комплексы. И так случилось, что долгое время это зеркало было почти волшебным: в нем отражались только юные, отфильтрованные образы, а все, что старше "возраста весны", в этом зеркале как будто запотевало.

Эйджизм давно существовал в индустрии моды и красоты, но мы даже не заметили, как он превратился в настоящий культ. Подиумы заполонили почти подростки, рекламные кампании вычеркивали тех, кому 40+, а медиа навязывали идею, что "маскировать" свои годы – это нормально и правильно.

Почему так произошло? В этом нет ничего удивительного. Молодость – это как идеальный холст: чистый материал для демонстрации, с которым просто работать, он легко вписывается в сиюминутные, быстротечные тренды. Молодость очень склонна к изменениям, на которых легко строить коммерческие планы.

Казалось бы, с развитием цивилизации, когда появлялось все больше условий для возрастной реализации и длительной профессиональной жизни, мода также должна была бы "взрослеть" и быть демократичной для всех поколений. Но произошло обратное: в общественное сознание все активнее внедряли мысль о триумфе молодости.

Ответ надо искать в вопросе: "кому это выгодно?". А выгодно это тем, кто агрессивно продает тему "ускользающей красоты" и навязывает нам мысль, что взрослея, мы проигрываем конкуренцию. И начинается погоня за технологиями вечной молодости, которая требует все больше кремов, инъекций, процедур, обновления гардероба – всего, что заставляет нас соответствовать стандартам молодости.

Прекрасно об этом сказала актриса Ким Кэтролл, которую все мы знаем по сериалу "Секс в большом городе". Она не понаслышке знает о давлении Голливуда и одна из первых отказалась от омоложения ради ролей: "Общество научили бояться старения, потому что на этом зарабатывают". И она права. Эйджизм – это лишь инструмент контроля, который заставляет нас сомневаться в собственной ценности и вкладывать деньги в соответствие шаблону.

К счастью, в последние два десятилетия индустрия, похоже, созрела к переосмыслению ценностей. Сегодня многие известные люди искусства, которые раньше и сами культивировали идеи вечной молодости, начинают говорить о зрелости как о естественном процессе, об опыте и даже о силе возраста. Философия меняется, потому что мировые бренды и дизайнеры пришли к пониманию: их аудитория тоже взрослеет, меняется и становится финансово более устойчивой.

В последние годы мы наблюдали много интересных кампаний, направленных на "реабилитацию" возраста в фэшн-индустрии. Например, Céline пригласили в кампанию 80-летнюю Джоан Дидион (которой, к сожалению, уже нет), Dolce & Gabbana снимали рекламные истории с неаполитанскими бабушками, Gucci эпохи Алессандро Микеле включал в свои шоу моделей 60–80+, провозглашая: "Красота живет в многообразии – в морщинах тоже".

Как это касается нас с вами? Я уверена: самая важная часть протеста против эйджизма – не на подиуме и не в рекламных роликах. Она внутри нас. Главный враг – это ВНУТРЕННИЙ эйджизм. Как только мы сами себе говорим (неважно, в какой сфере): "мне это не по возрасту", "я уже старая для этого цвета, фасона, работы, образования", – мы проигрываем априори. Эйджизм работает только тогда, когда мы в него верим.