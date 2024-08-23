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Поколение Z неожиданно вернуло в моду "джинсы из прошлого". Фото

Катерина Малай
Lady Oboz
1 минута
198
Поколение Z неожиданно вернуло в моду 'джинсы из прошлого'. Фото

Звезды, рожденные в 00-х, которых еще называют поколением Z, задали новый модный тренд, формально являющийся возрождением хита тех лет. После долгих сезонов популяризации широких джинсов, брюк-карго и клеша в моду снова вернулись обожаемые многими скинни.

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Этот фасон вызывает споры у дизайнеров и стилистов, однако отрицать его востребованность среди знаменитостей невозможно. Об этом пишет New York Post.

Брюки, обжимающие бедра и икры, уже были замечены на Белле Хадид, Эмили Ратаковски и Роберте Паттинсоне. Это означает, что мужская мода также может признать фасон, который долго считался антитрендом.

Поколение Z неожиданно вернуло в моду "джинсы из прошлого". Фото

Бренды, задающие настроение глобальной моде, уже представили на подиумах 2024 года свои стильные варианты джинс из прошлого. Miu Miu, Balenciaga и Alexander McQueen поддались ностальгии и поддержали возрождение тренда.

Поколение Z неожиданно вернуло в моду "джинсы из прошлого". Фото

Сначала на полки магазинов вернулись джинсы-клеш, затем их сместили леопардовые брюки и юбки, а впоследствии цикличность моды затронула и тренды 00-х. "Мы выходим из периода, когда преобладали свободные фасоны, и джинсы-скинни предлагают элегантный силуэт, хорошо сочетающийся с повседневными и нарядными топами", – пояснила модная эксперт Шелби Голдфаден.

Поколение Z неожиданно вернуло в моду "джинсы из прошлого". Фото

Некоторые юзеры критикуют скинни за вроде бы непрактичность и скованность движений, однако другие модники подчеркивают, что облегающие фасоны выглядят красивее, чем мешковатые.

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