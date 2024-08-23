Поколение Z неожиданно вернуло в моду 'джинсы из прошлого'. Фото

Звезды, рожденные в 00-х, которых еще называют поколением Z, задали новый модный тренд, формально являющийся возрождением хита тех лет. После долгих сезонов популяризации широких джинсов, брюк-карго и клеша в моду снова вернулись обожаемые многими скинни.

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Этот фасон вызывает споры у дизайнеров и стилистов, однако отрицать его востребованность среди знаменитостей невозможно. Об этом пишет New York Post.

Брюки, обжимающие бедра и икры, уже были замечены на Белле Хадид, Эмили Ратаковски и Роберте Паттинсоне. Это означает, что мужская мода также может признать фасон, который долго считался антитрендом.

Бренды, задающие настроение глобальной моде, уже представили на подиумах 2024 года свои стильные варианты джинс из прошлого. Miu Miu, Balenciaga и Alexander McQueen поддались ностальгии и поддержали возрождение тренда.

Сначала на полки магазинов вернулись джинсы-клеш, затем их сместили леопардовые брюки и юбки, а впоследствии цикличность моды затронула и тренды 00-х. "Мы выходим из периода, когда преобладали свободные фасоны, и джинсы-скинни предлагают элегантный силуэт, хорошо сочетающийся с повседневными и нарядными топами", – пояснила модная эксперт Шелби Голдфаден.

Некоторые юзеры критикуют скинни за вроде бы непрактичность и скованность движений, однако другие модники подчеркивают, что облегающие фасоны выглядят красивее, чем мешковатые.

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