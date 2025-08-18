Две любимые прически Елены Зеленской с собранными волосами: как их повторить

Первая леди Украины, которая в основном выходит в свет с распущенными локонами, в последнее время продемонстрировала две новые прически. Спасаясь от летней жары, Елена Зеленская собрала волосы в стильный пучок и низкий хвост.

Видео дня

Простые укладки выглядели одновременно стильно и элегантно, что позволило общественному деятелю удачно довершать официальные образы. OBOZ.UA покажет, какие прически для себя выбрала первая леди.

Во время последней командировки в Японию Елена Зеленская предстала не только перед журналистами, но и пообщалась с волонтерами, ректором Университета Кобе Гакуин и президентом Ассоциации украинцев Японии.

Для встреч она выбрала сдержанный образ с плотным серым жакетом и широкими черными брюками, однако шею первая леди открыла, собрав волосы в низкий пучок.

Спереди она вытянула две небольшие пряди, которые мягко обрамляли лицо. Такая прическа выглядит элегантно и одновременно непринужденно. Чтобы повторить простую укладку, нужно собрать волосы в низкий пучок на затылке, оставив несколько прядей возле лица. Волосы стоит закрепить заколками или тонкой резинкой, не затягивая слишком туго, чтобы прическа выглядела мягко и непринужденно.

В другой раз Елена Зеленская решила не закручивать волосы в жгут, оставив слегка подкрученные пряди спадать по спине. Чтобы сделать низкий хвост более женственным, она вытянула и зафиксировала челку с одной стороны, а с другой стороны лба оставила маленькую подкрученную прядь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие оттенки волос будут в моде этой осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.