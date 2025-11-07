'Дорогой' осенний маникюр: 8 дизайнов френча, которые захочется повторить

Французский маникюр ("френч") – это классика, мода на которую, кажется, никогда не проходит. В этом сезоне осень-зима 2025/2026 он также остается актуальным.

От ярких сочных цветов до роскошных бархатных покрытий, осенние тренды превращают самый простой французский маникюр из нейтрального и строгого в смелый и стильный. OBOZ.UA расскажет о восьми дизайнах "френча", которые точно будут хорошо смотреться в этом сезоне.

Бархатные текстуры

Вы будете удивлены, сколько тепла добавляет потрясающий карамельный оттенок ко всему образу, а также от того, как бархатное мерцание, добавленное лишь к кончикам, отражает свет.

Абстрактные штрихи

2025 год был чрезвычайно насыщенным для нейл-арта, и мы увидим его продолжение в красочных френч-кончиках с роскошными деталями. Абстрактные линии и интригующие символы добавят таинственности вашему образу.

Хромированный френч

Это разновидность маникюра, когда кончик ногтя покрывается зеркальным или металлическим втиранием, что создает эффект жидкого металла. Этот дизайн выглядит футуристично, стильно и эффектно. Он будет особенно актуальным в этом сезоне.

Глубокая "улыбка"

Очевидно, что бьюти-тренды переживают свой ностальгический период. Глубокий "френч" как раз является доказательством того, что мода взяла курс на 90-е годы. Такой маникюр предлагает идеальную возможность окунуться в прошлое.

Ягодный френч

Ногти ягодных оттенков снова в моде этой осенью, а французские кончики – это интересный и неожиданный способ добавить яркий цвет к вневременному маникюру.

"Шахматная доска"

Этот дизайн предполагает узор в виде шахматной доски на кончиках ногтей, вместо традиционного белого однотона.

Бизнес-кэжуал

Еще один вариант ретро-маникюра. Его также можно описать как глубокий французский маникюр с чрезвычайно точной и глубокой линией улыбки, однако этот вариант предлагает более сдержанные, нейтральные оттенки, чем традиционные ярко-белый кончик и розовая основа.

"Латте"

Если вам надоел французский маникюр с белоснежными кончиками, этой осенью подумайте о том, чтобы заменить свои более традиционные оттенки на шикарный бежевый.

Он идеально передает переход от легкого лета к вязаным текстурам и глубоким тонам, которые мы так сильно ассоциируем с осенью. Кроме того, это идеальный вариант для всех ценителей нейтрального нейл-арта.

