Что такое 'стеклянная кожа' и как повторить знаменитый корейский тренд в домашних условиях

Часто можно заметить, что каждая красавица имеет свои стандарты идеальной кожи и в зависимости от этого подбирает средства для ухода с влажным или матовым "финишем". Однако существует один тренд – "стеклянная кожа", который достаточно популярен у кореянок, и этим очень привлекает украинок, ведь азиатки обычно имеют невероятно хорошее ее состояние.

Его особенностью является гладкая, слегка блестящая и идеально ровная кожа. Впервые его начала визажистка Элли Чой, основавшая тренд под хештегом #glassskin в TikTok. В достижении такого состояния кожи есть два важных этапа – качественное и глубокое очищение и сыворотки, работающие над увлажнением.

"Непосредственно под верхним слоем эпидермиса должно быть большое количество "воды", чтобы создать влажный и блестящий вид, улавливающий и отражающий свет", – рассказала Women бьюти-блогерша Джуд Чао.

Как создать "стеклянную кожу"

Важнейшим фактором в достижении хорошего состояния кожи является качественное, бережное и одновременно глубокое очищение. Вечером желательно использовать двойную очистку, то есть сначала убрать макияж гидрофильным маслом или мицеллярной водой, а затем смыть все остатки привычным гелем для умывания. Следует отметить, что ваше средство для умывания не должно содержать мыльной основы, ведь это разрушает верхний слой эпидермиса, который позволяет сохранить влагу внутри.

В частности, лицо нуждается в еженедельной эксфолиации. Она также должна быть без агрессивных компонентов, поэтому следует отдавать предпочтение кислотным пилингам или энзимной пудре и избегать скрабов, которые сильно травмируют кожу. Важно, не использовать какие-либо физические способы отшелушивания отмерших клеток, если на лице есть воспалительные элементы, ведь подобные манипуляции могут ухудшить внешнее состояние.

Еще одним способом эксфолиации могут быть активный уход на основе кислот AHA, BHA и PHA. Они помогают коже быстрее регенерироваться и отшелушивают отмершие клетки, что придаст лицу эффект гладкости.

Обратите внимание, что двойную очистку, эксфолиацию и нанесение активных уходовых средств (кроме содержащих ниацинамид) нужно выполнять вечером. Эти процедуры могут сильно раздражать кожу, а в сочетании с солнечными лучами останутся ожоги.

Следующим этапом является увлажнение. "Вы можете использовать увлажняющие эссенции, [тоники] и сыворотки, возможно, даже несколько их слоев, если у вас есть склонность к сухости кожи", – объяснил дерматолог Byrdie Гита Ядав.

Она посоветовала использовать средства, в составе которых есть керамиды и гиалуроновая кислота, поскольку в сочетании они дают максимальный эффект смягчения и увлажнения.

И напоследок нужно не забывать о качественном солнцезащитном креме, который поможет сохранить кожу от быстрого старения и лишних высыпаний или ожогов. Именно такие компоненты ухода за лицом являются базовыми для достижения идеального состояния кожи.

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