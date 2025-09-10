Интересно, а многие знают, для чего когда-то была создана одноразовая посуда? Для того, чтобы облегчить жизнь женщины? А вот и нет. Первые одноразовые стаканчики появились в США, чтобы остановить распространение туберкулеза, чтобы люди у фонтанчиков и источников пили из индивидуальной посуды! Впрочем, все одноразовое (и шприцы, конечно) было создано для того, чтобы облегчить заботу о здоровье и жизни в экстремальных условиях (например, во время эпидемий, войн или катастроф). А что дальше – вы все знаете...

Теперь я часто думаю: как случилось, что мы позволили одноразовости так глубоко войти в нашу повседневную жизнь и так легко с ней смирились? Одноразовый стаканчик и тарелка, пакет и сумка, скатерть и кепка... И как следствие – одноразовые эмоции, одноразовая одежда, одноразовая культура. Явление фастфуда пришло в нашу жизнь, просочившись во все сферы. Но ведь фастфуд тоже был придуман как вынужденный быстрый перекус, а не как постоянная еда!

Для меня одноразовость – это не только об экологии, хотя и о ней в первую очередь. Вы давно были в лесах за городом, на берегах рек и озер? Они же просто засыпаны пластиком!

Но это большая отдельная тема, а сегодня я о другом. Каким-то образом мы позволили культуре фастфуда переселиться в нашу жизнь и заполнить ее, в том числе и гардероб. Но мне не нравится идея, что предмет одежды – это гамбургер. Мне не нравится одежда, которая создается, чтобы быть одноразово использованной и выброшенной.

Я убеждена, что одноразовая вещь упрощает и обедняет человека. Она не дает ни глубины, ни эстетики, ни привязанности, ни эмоций, ни памяти. Она делает жизнь абсолютно примитивной: "купил – одел один раз – забыл". Но где в этой парадигме место радости и смыслу?

Я часто слышу от своих давних клиентов, что они носят мои вещи по десять-пятнадцать лет. Иногда встречаю человека, с которым раньше не была знакома лично, и слышу: "Виктория, не поверите, у меня до сих пор жива юбка, которую я купила в вашем магазине 20 лет назад!". Почему же не поверю? Ведь для меня всегда долгая жизнь моей вещи была одной из главных целей. Поэтому такие слова – настоящая похвала. Это значит, что вещь стала для человека любимой, частью его жизни, артефактом. Было бы обидно для меня, если бы платье, в которое я вложила часть своей души, стало мгновенной вещью или вообще мусором.

Надо понимать, что не одноразовые вещи формируют нашу культуру. Вещи как книги: лучшие из них занимают место в библиотеках. К ним можно возвращаться снова и снова. Они создают традиции. А бывают другие – дешевые брошюры на плохой бумаге с контентом низкого качества. Их покупают в киосках, перелистывают и выбрасывают. Что до меня, я всегда за библиотеку.

Мне бесконечно приятно, когда мое платье или костюм становятся страницей биографии женщины. Или ее "дневником": когда открываешь шкаф и вспоминаешь: вот в этом платье я была на выпускном, в этом – на первом свидании, в этом костюме ходила на премьеру...

Совершенно искренне я считаю недобросовестным предлагать людям "одежду-фастфуд". Это неэтично и неэкологично. Красота не может быть одноразовой. И это касается всего: чашек и скатертей, ковров и вилок, столов и штор.

Вещи, которые нас окружают, – это стиль жизни, память, вкус, наследство. Это ваш личный музей, если хотите.

Мне очень отзываются слова Вивьен Вествуд: "Покупайте меньше, выбирайте тщательно, носите долго". В этом есть и экология, и культура, и история, и смыслы, и настоящее достоинство.

Оставьте одноразовое для пикника (если нет постоянного комплекта) или путешествия на поезде. А для жизни выбирайте то, что украсит ее, а не засорит.