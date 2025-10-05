Что делать, если партнер поправился на 30+ кг: ведущий 'Зважених і Щасливих' дал совет

Когда люди влюбляются, они редко задумываются над тем, как изменится их внешность через годы совместной жизни. Но внезапное увеличение веса — например, на 30 и более килограммов — может стать настоящим испытанием не только для здоровья, но и для отношений.

Одни партнеры начинают волноваться за любимого человека, другие — испытывают раздражение, не зная, как корректно поднять эту тему, чтобы не обидеть. Ведущий шоу "Зважені та щасливі" Даниэль Салем в интервью с Натальей Бобок на Ютубе поделился советом, как действовать в такой деликатной ситуации и сохранить гармонию в паре.

Телеканал СТБ объявил о возвращении на экраны проекта "Зважені та щасливі", в рамках которого участники меняют свой образ жизни и худеют. Ведущим нового сезона стал украинский военный, ведущий и актер Даниэль Салем.

Он поделился собственным мнением относительно темы, которая непосредственно перекликается с концепцией шоу "Зважені та щасливі". Ведущий рассказал, что делать, если ваш партнер поправился за 30 кг и как на это стоит реагировать.

"Ты же влюбился в человека, в его характер. Надо вместе с ним проходить этот путь. 30 килограммов – это достаточно серьезные изменения, и, скорее всего, это уже проблемы со здоровьем. В такие моменты важно быть поддержкой для своей жены или девушки, помочь ей вернуться к тому состоянию, когда она себя любила. Потому что может случиться и так, что она набрала вес из-за тебя. Возможно, ты делаешь что-то не так, и это ее реакция на ситуацию. Такое тоже может быть", – отметил Даниэль.

Кроме Даниэля Салема команду "Зважені та щасливі" пополнит тренер Марина Боржемская, а также известный диетолог Светлана Фус, которая будет консультировать участников по вопросам правильного питания. Силовую подготовку будет вести новый тренер — самый сильный человек планеты Алексей Новиков, который в свое время установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 550 кг. Премьера нового сезона проекта состоится осенью этого года.

Стоит напомнить, что Даниэль Салем с первых дней полномасштабной войны стал на защиту страны. Он получил позывной "Сойер", служил в территориальной обороне, а затем вошел в состав разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена". За время службы получил несколько контузий и имел ранения спины.

