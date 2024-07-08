Чем снимать тушь для ресниц, чтобы не повредить их: лучшие способы

Независимо от того, какой макияж вы выбираете – яркий и насыщенный или нежный и романтичный, ни один образ не будет завершен без нескольких взмахов туши. Качественная тушь поможет создать густые роскошные ресницы, что подчеркнет взгляд и зрительно увеличит глаза.

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Но после, в конце дня, начинается скучная рутина – необходимо тщательно очистить лицо и смыть макияж. Визажисты рассказали, чем снимать тушь, чтобы не повредить ресницы.

Способ 1

Самый простой способ заключается в использовании мицеллярной воды. Нанесите немного жидкости на спонж и осторожно протрите круговыми движениями глаза.

Если под рукой нет мицеллярной воды, пригодятся салфетки для макияжа. Они обладают деликатным составом и смогут легко очистить ресницы от туши. Выберите салфетки, которые не содержат спирта и предназначены для чувствительной кожи. Не нужно тщательно тереть глаза или отщипывать комочки. Просто осторожно нажмите и слегка двигайте салфеткой вперед-назад, пока не удалите всю тушь.

Для снятия водостойкой туши попробуйте средства на масляной основе.

Способ 2

Подобно средствам для снятия макияжа с глаз, очищающие бальзамы содержат масла, помогающие очистить ресницы. Бальзамы при контакте с температурой тела превращаются в масляные основания – так вы можете осторожно удалить водостойкий макияж. Оставьте очищающий бальзам на глазах на несколько минут, прежде чем вытирать его.

Способ 3

Визажисты советуют довольно неожиданный способ снятия макияжа, который заключается в использовании детского шампуня. Детский шампунь – дешевая альтернатива очищающему бальзаму.

Чтобы минимизировать любое раздражение, используйте формулы и бренды, не содержащие химических веществ и ароматизаторов.

Кстати, OBOZ.UA отмечал, что эксперты рассказали о действенном лайфхаке, который облегчит процесс нанесения туши. Секрет достаточно прост и совсем не нуждается в дополнительных расходах. Как сделать так, чтобы тушь красила в 10 раз лучше – читайте в материале.

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