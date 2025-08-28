Будет везде этой осенью: микротренд, который полностью изменит ваш образ

Мода снова удивляет нестандартными решениями. Этой осенью дизайнеры делают ставку на деталь, которую мы привыкли считать лишь функциональной. Речь идет о пуговицах, которые неожиданно превращаются в главный акцент в гардеробе.

Они появляются не только на одежде, но и в виде украшений — от сережек до ожерелий и колец. Стилисты уже прогнозируют, что пуговицы станут настоящим символом осеннего сезона 2025 года.

По словам модного редактора Who What Wear Керане Марцеллус, именно эта деталь станет "изюминкой" образа, ведь способна добавить индивидуальности даже самому простому наряду. Она подчеркивает, что пуговицы все чаще используют не по прямому назначению, а как декоративный элемент. Такой подход позволяет создавать изысканные и одновременно креативные акценты.

Журналистка делится собственным опытом: во время шопинга в Нью-Йорке она наткнулась на украшения бренда Grosera, которые полностью состоят из пуговиц.

Особенно впечатлили крупные серебряные серьги, которые стали отправной точкой для открытия этого микротренда. С того момента она все чаще стала замечать подобные вещи и в коллекциях известных марок.

Среди брендов, которые уже активно внедряют этот прием, называют Paloma Wool. В прошлом году они представили вязаные платья, топы и даже обувь, украшенную пуговицами. Таким образом, элемент, который когда-то казался мелочью, теперь становится важным выразительным средством в современной моде.

Специалисты отмечают, что новый тренд не стоит ассоциировать с детским стилем, несмотря на его игровую природу. Наоборот, он выглядит элегантно и утонченно, добавляя образу легкости и оригинальности. Пуговицы в современном прочтении сочетают в себе и практичность, и художественный подход.

Таким образом, осенью 2025 года пуговицы можно смело считать модным акцентом, способным оживить любой гардероб. От украшений до элементов на одежде — этот микротренд обещает стать одним из самых заметных в новом сезоне.

