Ангелы Victoria's Secret сделали популярной сексуальную прическу, которую может повторить каждая

На днях культовое шоу Victoria's Secret собрало самых известных моделей мира на показе в Нью-Йорке, спровоцировав настоящий "бум" не только в бельевой моде, но и задав новый тренд в бьюти-индустрии. Почти каждый "ангел" вышел на подиум с сексуальной прической в стиле эпоки "золотого Голливуда".

И хоть их волосы выглядели потрясающе, как будто над ними колдовали в лучших салонах, повторить такую прическу может каждая. О ее технике редакторам портала Who What Wear рассказал звездный стилист Джавара.

Именно он готовил к показам самых известных моделей и создавал концепцию их образов. По словам профессионального парикмахера, его идея заключалась в том, чтобы создать современную версию пышных и упругих волос, которые не выглядели бы как обычные голливудские локоны.

Такой подход позволил не создавать прически "под копирку", а подчеркнуть индивидуальность каждой модели, придав ее волосам более опрятный и глянцевый вид.

"Это все еще объемные волны и локоны, но более гладкие к концам. Это немного современнее, более сексуально", – объяснил стилист.

Как повторить прическу ангелов Victoria's Secret

Чтобы создать такой образ, нужно нанести спрей для увеличения объема на корни, а затем высушить волосы феном, поделив их по секциям. Фен следует держать снизу, чтобы приподнять пряди у корней.

Когда волосы нагреются, немного начешите их, нанесите спрей для текстуризации и зафиксируйте каждую прядь на бигудях до полного высыхания. Стайлинги помогут создать глянцевый вид, а легкие волны придадут образу сексуальности.

После этого нужно слегка зачесать назад волосы и зафиксировать их лаком. Это делается для того, чтобы волоски не выбивались из общей картины при ходьбе.

Благодаря тому, что локоны не обрабатываются высокими температурами, волны получаются едва заметными, более похожими на естественные завитки волос. Но вместе с этим они не пушатся и не теряют блестящего вида.

