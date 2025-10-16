Беременная, модель плюс-сайз и невестка Шварценеггера: как прошел показ Victoria's Secret и кто из легендарных 'ангелов' вернулся на подиум

После громкого возвращения в прошлом году культовое шоу Victoria's Secret снова собрало самых известных моделей мира. На подиум в Нью-Йорке вышли как легендарные "ангелы" прошлых лет, так и новое поколение моделей, среди которых – беременная Жасмин Тукс, модель плюс-сайз Эшли Грэм и невестка Арнольда Шварценеггера, Эбби Чемпион.

Видео дня

Если когда-то Victoria's Secret ассоциировался с недостижимыми идеалами, то теперь бренд демонстрирует принятие различных типов тел, возраста и внешности, что произошло после массового хейта в сети в течение нескольких прошлых лет. OBOZ.UA продемонстрирует, как выглядели модели и звезды в этот день.

Беременная Жасмин Тукс открыла показ

Одной из главных звезд шоу стала Жасмин Тукс, которая открыла дефиле в блестящем комплекте телесного цвета, дополненном золотой сеткой и крыльями с жемчугом. 34-летняя модель с гордостью продемонстрировала округлый живот.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм

Своим появлением в очередной раз привлекла к себе внимание Эшли Грэм, одна из главных поклонниц бодипозитива. Она появилась в черной двойке, дополненной черными ангельскими крыльями.

Возвращение культовых "ангелов"

Джиджи и Белла Хадид, Адриана Лима, Алессандра Амброзио, Барбара Палвин вернулись к бренду, подарив зрителям настоящую ностальгию по "золотым временам" бренда. Джиджи Хадид продемонстрировала два роскошных образа – нежно-розовый с цветочной накидкой и белый с классическими ангельскими крыльями.

Новое поколение моделей и дебют невестки Арнольда Шварценеггера

Victoria's Secret сделал акцент и на молодом поколении. На подиуме появились Айрис Лоу – дочь Джуда Лоу, Лила Мосс – дочь Кейт Мосс, а также Барби Феррейра и трансгендерная модель Алекс Консани.

Среди дебютанток шоу – Эбби Чемпион, недавно вышедшая замуж за сына Арнольда Шварценеггера, Патрика. 28-летняя модель появилась в двух образах: фиолетово-голубом ансамбле со стразами и черном комплекте с розовым пеньюаром и огромными крыльями.

Ранее OBOZ.UA писал, что прошлогодний показ Victoria's Secret, который состоялся впервые за последние 6 лет, обернулся провалом. Туда пригласили россиянку, а люди прозвали шоу "самым скучным в истории".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.