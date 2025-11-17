7 идей стильного маникюра для тех, кому надоел нюд и одноцветное покрытие
Лучшие образы для маникюра этого сезона сочетаются с бархатным мерцанием, очаровательными наклейками в виде рыбок и классическими элементами.
Именно сейчас стоит подумать о том, как разнообразить дизайны для того, чтобы осень и зима были яркими. Для этого издание Marie Claire 10 идей от знаменитых мастеров нейл-искусства.
Тропический маникюр
Хейли Бибер, также известная как королева нейл-арта, дебютировала с веселым тропическим маникюром с очаровательными рыбками, креветками и лимонными наклейками. "Палитра морепродуктов" – идеальный маникюр для отпуска.
Темная магия
Независимо от того, чувствуете ли вы все еще жуткие вибрации Хэллоуина или готовитесь к ведьминским посиделкам, эти завораживающие черные бархатные ногти "кошачий глаз" выглядят мощно. Украшенные зелеными хромированными деталями, они добавляют образу смелости и сказочности.
Черный с золотом
Яркий металлик идеально контрастирует с темной основой и создает впечатляющий образ. Знаменитый мастер нейл-арта и амбассадор Chanel Бетина Р. Гольдштейн создала этот диагональный клетчатый дизайн для суперинтересного вида ногтей.
Насыщенный шоколад
Темно-коричневый цвет – трендовый этой осенью. Знаменитый мастер ногтей Эль Герштейн использовала бархатный шоколадный цвет для основы и украсила его едва заметным мерцающим горошком, чтобы добавить больше блеска (что никогда не помешает). Это не скучный нейтральный цвет.
Панцирь черепахи
Маникюр в стиле панциря черепахи – это идеальный вариант для всех девушек, которые всегда являются душой вечеринки. Теплое сочетание коричневого, оранжевого и черного цветов, животный принт является смелым и подходит для любого случая, независимо от того, плывете ли вы на яхте, или пытаетесь поднять себе настроение, когда температура снижается.
Абстрактные кривые
Есть что-то завораживающее в этих изгибах цвета бычьей крови, которые украшают основу, покрытую глазурью на кончиках. Это шикарное сочетание сразу сделает вас "девушкой на миллион".
Лесной зеленый
Глубокий лесной зеленый с глянцевым блеском так красив и идеально подходит для зимнего маникюра, когда хочется яркого акцента. Это единственный землистый оттенок, для которого стоит сделать исключение в этом сезоне.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать "дорогой" осенний маникюр.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.