7 идей стильного маникюра для тех, кому надоел нюд и одноцветное покрытие

Лучшие образы для маникюра этого сезона сочетаются с бархатным мерцанием, очаровательными наклейками в виде рыбок и классическими элементами.

Именно сейчас стоит подумать о том, как разнообразить дизайны для того, чтобы осень и зима были яркими. Для этого издание Marie Claire 10 идей от знаменитых мастеров нейл-искусства.

Тропический маникюр

Хейли Бибер, также известная как королева нейл-арта, дебютировала с веселым тропическим маникюром с очаровательными рыбками, креветками и лимонными наклейками. "Палитра морепродуктов" – идеальный маникюр для отпуска.

Темная магия

Независимо от того, чувствуете ли вы все еще жуткие вибрации Хэллоуина или готовитесь к ведьминским посиделкам, эти завораживающие черные бархатные ногти "кошачий глаз" выглядят мощно. Украшенные зелеными хромированными деталями, они добавляют образу смелости и сказочности.

Черный с золотом

Яркий металлик идеально контрастирует с темной основой и создает впечатляющий образ. Знаменитый мастер нейл-арта и амбассадор Chanel Бетина Р. Гольдштейн создала этот диагональный клетчатый дизайн для суперинтересного вида ногтей.

Насыщенный шоколад

Темно-коричневый цвет – трендовый этой осенью. Знаменитый мастер ногтей Эль Герштейн использовала бархатный шоколадный цвет для основы и украсила его едва заметным мерцающим горошком, чтобы добавить больше блеска (что никогда не помешает). Это не скучный нейтральный цвет.

Панцирь черепахи

Маникюр в стиле панциря черепахи – это идеальный вариант для всех девушек, которые всегда являются душой вечеринки. Теплое сочетание коричневого, оранжевого и черного цветов, животный принт является смелым и подходит для любого случая, независимо от того, плывете ли вы на яхте, или пытаетесь поднять себе настроение, когда температура снижается.

Абстрактные кривые

Есть что-то завораживающее в этих изгибах цвета бычьей крови, которые украшают основу, покрытую глазурью на кончиках. Это шикарное сочетание сразу сделает вас "девушкой на миллион".

Лесной зеленый

Глубокий лесной зеленый с глянцевым блеском так красив и идеально подходит для зимнего маникюра, когда хочется яркого акцента. Это единственный землистый оттенок, для которого стоит сделать исключение в этом сезоне.

