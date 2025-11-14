5 зимних вещей, которые выглядят дешево: чем их заменить

Иногда вещи, которые имеют колоссальную стоимость, на самом деле, выглядят довольно дешево, и не имеют того вида, который бы вам хотелось.

Некоторые тренды этого сезона как раз являются примером этого. Для того, чтобы удачно подобрать для себя зимний гардероб, узнайте, какие предметы одежды выглядят дешево и чем их лучше заменить, пишет OBOZ.UA.

Длинные шубы из искусственного меха

Длинные меховые шубы могут выглядеть на первый взгляд элегантно, но не тогда, когда вы попадете в них под снег или дождь. Тогда они становятся потрепанными и имеют ужасный вид.

Вместо них стоит покупать короткие шубы с коротким ворсом, чтобы он не терял своего шарма во время носки.

Светло-голубые джинсы

В летние месяцы светлые, кислотно-синие джинсы являются основной частью нашего гардероба. Однако зимой, когда другие вещи, обычно гораздо насыщеннее и темнее по тонам, они могут сделать светлый деним дешевым на вид. Н

Вместо этого зимой лучше носить джинсы темно-синего цвета с черными пальто, коричневой кожей и бордовыми аксессуарами.

Трикотаж из шенилла

Есть что-то в трикотажных изделиях из шенилла и его акриловом блестящем покрытии, что сейчас кажется довольно устаревшим и, да, может казаться очень дешевым.

Вместо этого рекомендуется сэкономить и купить трикотаж, изготовленный из более натуральных материалов, таких как шерсть и кашемир. Он прослужит намного дольше и сделает ваш вид более классическим и элегантным.

Зонтики плохого качества

Некачественный или даже сломанный зонт – это как раз то, что может испортить и удешевить ваш образ. Конечно, есть очень премиальные дизайнерские варианты, но обычно можно найти и достаточно бюджетные, но при этом красивые и качественные зонты.

Спортивные штаны

Хотя они достаточно удобные и теплые, что, казалось бы, идеально для холодного времени года, но они сразу делают ваш образ более простым и дешевым. Вместо этого была найдена интересная альтернатива, которая такая же удобная, но выглядит гораздо элегантнее: шелковые брюки. Они делают любую одежду дороже, не слишком ограничивая ее.

