Открытие памятника Богдану Хмельницкому в 1888 году.

Памятник установили на Софийской площади Киева. Он был создан архитектором Владимиром Николаевым и скульптором Михаилом Микешиным. Известно, что впервые идея создания памятника возникла по инициативе историка Николая Костомарова еще в 1840 году.

Открытие памятника Богдану Хмельницкому, 1888 год

С начала сбора средств и к установлению памятника прошло 18 лет. Говорят, что хвост лошади сначала был направлен в Михайловский собор, потому Хмельницкого развернули в другом направлении. До 1924 года на памятнике были надписи: "Волим под царя восточного, православного" и "Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия". Однако в начале 20 века надписи сменили на одну "Богдан Хмельницкий 1888".

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