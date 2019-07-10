"Зеленский пишет селфи-видео": фото с человеком на куполе Рады взорвало сеть

В сети разгорелся ажиотаж из-за снимков с человеком на куполе Верховной Рады.

Фото активно распространяют пользователи социальных сетей. На кадрах видно, как человек с телефоном позирует на фоне флага Украины.

Юзеры шутят, что это президент записывает новое видеообращение к украинцам. Также есть варианты, что это, возможно, нардеп Надежда Савченко таки добралась до Рады.

"Человек, похожий на президента Владимира Зеленского, замечен на куполе здания Верховной Рады. По ходу, новый видос для ФБ пишет", "Да это не Зе! Это Саакашвили обживает новую крышу", "Место для снайпера выбирает?" "Над куполом цирка", "А не Надежда ли Савченко это хочет Раду взорвать, как обещала?" - шутят пользователи.

Человек, похожий на президента Владимира Зеленского, замечен на куполе здания Верховной Рады. По ходу, новый видос для ФБ пишет pic.twitter.com/8js5U25uYc — Олег Анатольевич (@dolg132005) 10 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский устроил очередной разгром чиновников. В этот раз ряд инцидентов произошел на Киевщине, где президент со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета.

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