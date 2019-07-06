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"Добкин-младший отдыхает": Зеленского разгромили за "странное" поведение: видео

14.3тЧитать материал на украинском

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в странном поведении на совещании в Закарпатской таможне.

Соответствующие видеофрагменты активно распространяют в сети хейтеры главы государства. Так, многие пользователи сети стали утверждать, что Зеленский якобы употребил наркотики.

На кадрах видно, как президент на фоне остальных спикеров нервно ерзает на стуле, несколько раз захотел выпить воды, а также особое внимание привлекает его уставшее лицо. Исходя из этого в сети и поставили Зеленскому соответствующий "диагноз", проигнорировав версии усталости или недомогания.

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"Вот это его штырит", "Добкин-младший отдыхает", "Либо с бодуна, либо после кайфа", "под кайфом 100%", "реально торчок, тут только слепой не увидит", - пишут в сети.

"Добкин-младший отдыхает": Зеленского разгромили за "странное" поведение: видео
"Добкин-младший отдыхает": Зеленского разгромили за "странное" поведение: видео
"Добкин-младший отдыхает": Зеленского разгромили за "странное" поведение: видео
"Добкин-младший отдыхает": Зеленского разгромили за "странное" поведение: видео
"Добкин-младший отдыхает": Зеленского разгромили за "странное" поведение: видео
"Добкин-младший отдыхает": Зеленского разгромили за "странное" поведение: видео
"Добкин-младший отдыхает": Зеленского разгромили за "странное" поведение: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе совещания Зеленский устроил жесткий разговор с начальниками таможней нескольких областей. Президент обвинил их в том, что они не могут остановить контрабанду, пригрозив увольнением.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Та прекращай,комик 25 часов в сутки думает о народе, которому он как бы слуга. Ну расслабился, нюханул там чем таможенники угостили, хреновым оказалось, решил их всех по увольнять.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Да,штормит его не хило.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В спешке не успел памперсы сменить.
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