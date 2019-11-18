Задержание главы "Укрэксимбанка": суд вынес скандальное решение

Печерский суд Киева в понедельник, 18 ноября, избрал меру пресечения главе "Укрэксимбанка" Александру Гриценко в виде залога без ареста.

Он должен в течение 5 дней внести 2,999 млн грн на специальный счет. Видео из зала суда обнародовал "5 канал" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

При этом, прокурор просил более строгие меры: взятие Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры. Защита же выступала исключительно за личное обязательство.

Глава "Укрэксимбанка" согласно решению суд также должен не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.

Напомним, Гриценко задержали 16 ноября. Изначально в СМИ сообщили о похищении банкира, однако позже эту информацию опровергла член набсовета финучреждения Виктория Страхова и правоохранительнЫе органы.

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Как сообщал OBOZREVATEL

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