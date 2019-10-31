Главная Новости
31 октября • обновлено в 21:32
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Зачем переименовали Переяслав-Хмельницкий: историк развеял советский миф

2.9т Читать материал на украинском

Переименование Переяслава-Хмельницкого в Переяслав – это не только возвращение городу его исторического названия, но и развенчание советского мифа о Переяславской раде 1654 года.

О том, почему Верховная Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий, в эфире ObozTV рассказал сотрудник Украинского института национальной памяти (УИНП) Богдан Короленко.

Новости
"Тема не осмыслена!" Министр культуры высказался о Бандере и Сталине

"Принятое Верховной Радой решение не совсем в контексте декоммунизации. Скорее, поскольку название города Переяслав-Хмельницкий не содержало символики коммунистического тоталитарного режима, мы должны говорить о деколонизации. Т.е. об избавлении от советских идеологических штампов и клише", – объяснил Короленко.

Новости
Переименование Киева: Фарион указала на важный нюанс

Он обратил внимание, что в 1943 году советская власть переименовала Переяслав в Переяслав-Хмельницкий исключительно в "конъюнктурных целях", чтобы увековечить Переяславскую раду 1654 года и роль Богдана Хмельницкого.

"Это была демонстрация мифа про "извечное стремление украинского народа к единению с братским российским народом", – отметил историк.

"Поэтому нужно говорить не столько о том, что из названия убрали имя Богдана Хмельницкого, сколько о деконструкции советского мифа о Переяславской раде как о вековечном объединении Украины с Россией... которого, кстати, на самом деле не было: это был военно-политический союз", – резюмировал специалист.

Переяслав – город областного значения, который находится на юго-востоке Киевской области.

Переяславу вернули историческое название

Переяславу вернули историческое название

Как писал OBOZREVATEL, уже 5 лет в Украине идет процесс декоммунизации. Усилиями Верховной Рады, местных и областных советов в общей сложности изменены названия сотен населенных пунктов, улиц и объектов культуры.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Декоммунизация в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости Киева и Киевской области
Персона
Богдан Короленко
Место
Украина Киев
Тег
Декоммунизация
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
3
Смешно
14
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Xoxлы с каждым годом все больше и больше показывают чего они стоят без России. Имея экономику входящую в 10-ку самых развитых в мире, эти селюки умудрились стать самыми нищими в Европе. Раньше ни одна сявка не могла открыть рот на Украину, а теперь всякие Венгрии и Польши указывают и требуют исполнения их хотелок)) Если xoxлы считают , что переименование улиц и городов как то изменит ситуацию, то их можно лишь пожалеть)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel