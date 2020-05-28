Выборы мэра Киева: названы лидеры рейтинга

В тройку лидеров среди возможных кандидатов на должность мэра Киева вышли три кандидата – действующий мэр Виталий Кличко, предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский и народный депутат партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центром социального мониторинга, которые были представлены на пресс-конференции "Мониторинг электоральных ориентаций по результатам экспресс-опроса населения Киева". В целом, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в них готовы были участвовать 82,2% киевлян.

Так, за Кличко готовы проголосовать 27% опрошенных, за Пальчевского – 7,9%, а за Ткаченко – 4,6%.

Кличко, Ткаченко и Пальчевский

За ними в рейтинге – Сергей Притула (4,3%), Александр Омельченко (4,2%), Николай Томенко (4%), Александр Попов (3,9%), Борислав Береза (2,6%), Гарик Корогодский (1,4%), Андрей Ильенко (1,4), Алексей Гончаренко (0,7%), Владимир Прокопов (0,5%), Виталий Нестор (0,2%), Михаил Поживанов (0,2%) .

Опрос Центра социального мониторинга

Опрос Центра социального мониторинга

В то же время 27,5% опрошенных киевлян не определились, а 8,4% не принимали бы участия в выборах.

Опрос проводился 23-25 мая 2020 методом телефонного опроса. Стандартное отклонение: 2,2-3,2%.

Опрос Центра социального мониторинга

Напомним, глава партии и заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заверил, что местные выборы в Украине пройдут без изменения даты – 25 октября 2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне считают лучшим кандидатом от партии "Слуга народа" на должность мэра Киева народного депутата, председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко.

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