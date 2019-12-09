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9 декабря • обновлено в 22:24
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Будут стоять до утра: в Киеве продолжили "Стражу" из-за встречи Зеленского с Путиным. Фоторепортаж

1.8т
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В понедельник, 9 декабря, на фоне проведения в Париже саммита в "нормандском формате" под Офисом президента Владимира Зеленского в Киеве продолжили акцию "Стража на Банковой".

У стен здание собрались около 800 человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

При этом, ОО "Черная гвардия", которая организовала "Стражу на Банковой", сообщила в Facebook, что участники не разойдутся до утра. Они будут ждать результатов нормандской встречи.

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Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

По данным полиции, нарушений общественного порядка на Банковой не зафиксировано. Возле ОП собрались работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи и полиция диалога.

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Будут стоять до утра: в Киеве продолжили "Стражу" из-за встречи Зеленского с Путиным. Фоторепортаж
Будут стоять до утра: в Киеве продолжили "Стражу" из-за встречи Зеленского с Путиным. Фоторепортаж
Будут стоять до утра: в Киеве продолжили "Стражу" из-за встречи Зеленского с Путиным. Фоторепортаж

Как сообщал OBOZREVATEL, саммит в "нормандском формате" стартовал в 16:00 по Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский провел личные встречи с главами России и Франции, а аткже с канцлером Германии.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Место
Украина Киев
Теги
нормандский формат Офис президента
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Раз стали,то давайте уже по сценарию.покрышки,молотов,захват частей начиная с львова,госадминистраций и т.д и т.п. место сбора стада извесно.парубия подключите
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К Денис
К Денис
Давайте зумуьите очередной гос переворот)))) во ржака будет))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Полиция диалога" вна Украине ведёт переговоры исключительно языком лозунгов, доступным для понимания активистов.
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