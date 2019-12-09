Будут стоять до утра: в Киеве продолжили "Стражу" из-за встречи Зеленского с Путиным. Фоторепортаж

В понедельник, 9 декабря, на фоне проведения в Париже саммита в "нормандском формате" под Офисом президента Владимира Зеленского в Киеве продолжили акцию "Стража на Банковой".

У стен здание собрались около 800 человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

При этом, ОО "Черная гвардия", которая организовала "Стражу на Банковой", сообщила в Facebook, что участники не разойдутся до утра. Они будут ждать результатов нормандской встречи.

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

По данным полиции, нарушений общественного порядка на Банковой не зафиксировано. Возле ОП собрались работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи и полиция диалога.

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Встреча Зеленского с Путиным: в Киеве продолжили "Стражу"

Как сообщал OBOZREVATEL, саммит в "нормандском формате" стартовал в 16:00 по Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский провел личные встречи с главами России и Франции, а аткже с канцлером Германии.

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