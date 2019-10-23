Воевала на Донбассе: всплыли неожиданные детали о похитительнице младенца под Киевом

Женщина, которая похитила младенца в Коцюбинском под Киевом, ранее воевала на Донбассе в добровольческом батальоне.

Как сообщили в среду, 23 октября, на брифинге полиции, женщина 1993 года рождения жила в Бердичеве. На войне получила контузию.

"После контузии переехала жить в Киево-Святошинский район, где познакомилась с молодым человеком. Ее бывший муж сейчас находится в тюрьме. Познакомившись, она забеременела, так как не могла забеременеть от предыдущего мужчины.

Но так сложилось, что беременность была прервана. Но поставила себе цель, чтобы у нее был свой ребенок. Добавилась в ряд групп в соцсетях и вынашивала план похитить ребенка", - сообщили правоохранители.

За похищение ребенка женщине грозит 5 лет тюремного заключения.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Харькове посреди улицы похитили девушку. Двое мужчин насильно посадили ее в автомобиль черного цвета и увезли в неизвестном направлении.

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