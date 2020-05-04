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4 мая • обновлено в 22:32
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В Киеве люди "забили" на карантин и ломанулись на выставку тюльпанов

21.2т
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В эти выходные разгорелся скандал с дендропарком "Добропарк" под Киевом. Тысячи киевлян и жителей окрестностей, наплевав на карантин, отправились на выставку тюльпанов в этот парк, который на самом деле должен быть закрыт из-за карантина.

Полиции пришлось в воскресенье, 3 мая, перекрыть въезд на территорию "Добропарка".

Как сообщили посетители, в парке был замечен и сам его основатель Игорь Добруцкий. Он известен как президент компании "Folk Ukraine", которая уже несколько лет организовывает новогодние елки на Софийской площади в Киеве. Ранее Добруцкий был заместителем мэра Киева Леонида Черновецкого.

Владелец парка Игорь Добруцкий гулял вместе с посетителями

Владелец парка Игорь Добруцкий гулял вместе с посетителями

Скрин видео

Владелец парка Игорь Добруцкий гулял вместе с посетителями

Владелец парка Игорь Добруцкий гулял вместе с посетителями

Скрин видео

Также, как сообщил пользователь Facebook Сергей Моргунов, вход в парк стоил сначала 50 грн, а потом уже 60 грн. Правда, чеков никто не выдавал.

Сам Игорь Добруцкий так прокомментировал OBOZREVATEL ситуацию: "Территория была закрыта для посещения, как это и сообщалось на сайте раньше. В связи с тем что люди настойчиво пытались попасть на территорию высадки тюльпанов, были привлечены представители полиции, которые сдерживали посетителей и запрещали проходить на территорию. Сейчас в парке проводятся только работы по высадке и поливу растений", – сообщил Добруцкий.

На вопрос, почему в закрытом на карантин парке продавали билеты по 50 и 60 грн без чеков, Добруцкий так и не ответил.

В полиции Киевской области отметили, что им поступило сообщение об огромном количестве людей на территории парка.

Когда разразилась гроза, посетители начали прятаться

Когда разразилась гроза, посетители начали прятаться

Скрин видео

"Было сообщение, а также сами полицейские увидели это. Поэтому туда выехали патрульные. Эта территория составляет 270 га. У нее есть собственник и арендатор. На обоих был составлен протокол по ст. 44 п. 3 Административного кодекса Украины. Протоколы направлены в суд. По этой статье грозит штраф 17 тысяч гривен", – пояснила OBOZREVATEL спикер полиции области Виталия Горохольская.

Поле тюльпанов в парке

Поле тюльпанов в парке

Facebook Игоря Добруцкого

Также в полиции говорят, что сейчас по периметру территории парка выставлены патрули. "Патрульные поясняют людям, что действует карантин и заходить сюда нельзя. Однако проблема в том, что это частная территория. На нее действие постановления Кабмина о запрете прогулок в парках и скверах не распространяется", – говорит Горохольская.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 3 мая сети гипермаркетов "Эпицентр" запретили продавать стройматериалы, поскольку это нарушает правила работы в карантин. Теперь там можно будет купить лишь товары первой необходимости.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина Киев
Теги
карантин запрет
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L Alex
L Alex
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Кияни Жизнь столицы

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