В центре Киева пьяный водитель устроил жесткое ДТП: опубликованы фото

В воскресенье, 15 апреля, в Киеве на Подоле пьяный водитель устроил ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщается в Facebook на странице dtp.kiev.ua, инцидент произошел на улице Набережно-Крещатицкой.

Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил Daewoo, в котором пострадали два человека из-за того, что были не пристегнуты.

Новости В Киеве произошло жесткое ДТП возле церкви

На месте работали скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как писал "Обозреватель", ранее в Киеве полицейский на конфискованном мотоцикле устроил масштабное ДТП.