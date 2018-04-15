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В центре Киева пьяный водитель устроил жесткое ДТП: опубликованы фото

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В воскресенье, 15 апреля, в Киеве на Подоле пьяный водитель устроил ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщается в Facebook на странице dtp.kiev.ua, инцидент произошел на улице Набережно-Крещатицкой.

Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил Daewoo, в котором пострадали два человека из-за того, что были не пристегнуты.

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На месте работали скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как писал "Обозреватель", ранее в Киеве полицейский на конфискованном мотоцикле устроил масштабное ДТП.

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УкраинаКиев
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