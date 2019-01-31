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/Новости Киева

В центре Киева произошло страшное ДТП: есть погибшие, много раненых

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На проспекте Победы в Киеве произошло масштабное ДТП при участии 5 автомобилей, в результате которого погибла женщина.

На месте происшествия работает скорая помощь, полиция и пожарные, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

По предварительным данным, со слов очевидцев, погибла водитель одной из машин. Также продолжаются работы по спасению остальных участников ДТП из поврежденных авто. Информация о пострадавших уточняется.

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В центре Киева произошло страшное ДТП: есть погибшие, много раненых

dtp.kiev.ua

В центре Киева произошло страшное ДТП: есть погибшие, много раненых

dtp.kiev.ua

В центре Киева произошло страшное ДТП: есть погибшие, много раненых

dtp.kiev.ua

В центре Киева произошло страшное ДТП: есть погибшие, много раненых

dtp.kiev.ua

Сообщается, что авария произошла в результате столкновения Audi А6, Skoda Octavia А4, Toyota LC Prado 150, Daewoo Nexia и еще одного авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января, на трассе Одесса-Овидиополь произошло масштабное ДТП с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей. В результате погибли двое сотрудников полиции, еще четверо людей травмированы.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
ДТП
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