В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит

В субботу, 23 марта, "Нацкорпус" объявил очередной День гнева в Киеве и собрал новый митинг в столице. В связи с этим в центр города стянули полицию и технику.
Местом проведения, как и в прошлый раз, стал Майдан. Начались мероприятия в 12:00.(Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Организаторы заявили, что собрали "всех, кто возмущен хищением оборонной сферы страны". Участники митинга развернули плакаты и скандируют лозунги протеста. По информации полиции, на массовой акции ожидается около 10 тысяч человек.
На этот раз в Нацкорпусе обещают "более радикальные действия". При этом посольство США в Украине уже призвало в субботу, 23 марта, в Киеве избегать толпы.
Охрану безопасности обеспечивают более 1500 правоохранителей. Службу в усиленном варианте несут работники столичной полиции, патрульные полицейские и военнослужащие Нацгвардии Украины.
Онлайн-трансляция:
Майдан зараз. https://t.co/8C5SJpgO62— Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) 23 марта 2019 г.
Напомним, что это уже третья подобная акция в марте. Так, 9 марта поход Нацкорпуса и Нацдружин в правительственный квартал закончился потасовками, пострадали трое полицейских. 16 марта на Майдан Независимости опять вышли несколько тысяч людей, которые позже выдвинулись в правительственный квартал. Они забросали полицию игрушечными свиньями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
В финальной части расследования журналисты сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!