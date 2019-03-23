|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит

1.2тЧитать материал на украинском

В субботу, 23 марта, "Нацкорпус" объявил очередной День гнева в Киеве и собрал новый митинг в столице. В связи с этим в центр города стянули полицию и технику.

Местом проведения, как и в прошлый раз, стал Майдан. Начались мероприятия в 12:00.(Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Организаторы заявили, что собрали "всех, кто возмущен хищением оборонной сферы страны". Участники митинга развернули плакаты и скандируют лозунги протеста. По информации полиции, на массовой акции ожидается около 10 тысяч человек.

Новости
В Полтаве Нацкорпус подрался с полицией: появилось видео

В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит

На этот раз в Нацкорпусе обещают "более радикальные действия". При этом посольство США в Украине уже призвало в субботу, 23 марта, в Киеве избегать толпы.

В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит
В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит
В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит
В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит
В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит
В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит
В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит
В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит
В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит
В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит
В центр Киева стянули полицию и технику: что происходит

Охрану безопасности обеспечивают более 1500 правоохранителей. Службу в усиленном варианте несут работники столичной полиции, патрульные полицейские и военнослужащие Нацгвардии Украины.

Новости
"Группы ненависти!" В США резко раскритиковали С14 и Нацкорпус

Онлайн-трансляция:

Напомним, что это уже третья подобная акция в марте. Так, 9 марта поход Нацкорпуса и Нацдружин в правительственный квартал закончился потасовками, пострадали трое полицейских. 16 марта на Майдан Независимости опять вышли несколько тысяч людей, которые позже выдвинулись в правительственный квартал. Они забросали полицию игрушечными свиньями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
УкраинаКиев
Тег
Нацкорпус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения